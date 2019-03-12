НАСА представило ролик, на котором записана "музыка" Вселенной, созданная из ультразвуковых данных.
Ученые преобразовали фотографии скопления галактик, сделанные телескопом Hubble с помощью камеры Wide Field Camera 3. Каждому элементу был присвоен собственный звук. Звезды и компактные галактики получили короткие и четкие тона, а спиральным галактики — длинные звуки с меняющейся высотой.
"Это, возможно, самый необычный тип музыки, которую вы где-либо слышали", — отметили в НАСА.
Интернет-пользователям запись показалась довольно жуткой, но "занимательной".
"Только мне она кажется немного пугающей?" — спрашивает @rAsi0l.
Другие описали космическую музыку как "странную и напряженную".
"Мне эта запись кажется страшной и напоминает звуки, которые слышишь, когда находишься под водой", — считает @NoraNoragallego.
"Звучит как ранние Pink Floyd", — написал @BharatChar.
"Интересно, но тревожно в какой-то степени", — высказался @Michael91027018.
"Это немного нервирует", — говорится в комментарии @IFOS9000.