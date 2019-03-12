Ученые преобразовали фотографии скопления галактик, сделанные телескопом Hubble с помощью камеры Wide Field Camera 3. Каждому элементу был присвоен собственный звук. Звезды и компактные галактики получили короткие и четкие тона, а спиральным галактики — длинные звуки с меняющейся высотой.