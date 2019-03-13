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Сенатор США требуют «расчленить» Facebook, Google и Amazon 

Газета.Ru + ещё 2 45 минут назад
Фото: Reuters
Американские республиканцы и демократы редко сходятся во взглядах, но накануне президентских выборов 2020 года они нашли себе общего врага — Кремниевую долину. Сенатор Тед Круз поддержал Элизабет Уоррен, которая ранее потребовала «расчленить» Facebook, Google и Amazon, согласившись с тем, что у IT-гигантов стало слишком много власти.

На почве ненависти к общему врагу

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз выразил поддержку демократу и кандидату в президенты США Элизабет Уоррен после того, как она выступила с предложением «расчленить» Facebook и другие крупные компании Кремниевой долины. По мнению политиков, в руках IT-компаний оказалось слишком много власти.
«Двадцать пять лет назад Facebook, Google и Amazon не существовали. Теперь они входят в список самых богатых и узнаваемых компаний мира. Это хорошая история, которая также служит напоминанием того, почему правительство должно ломать монополии и продвигать свободную конкуренцию», — заявила Уоррен в своей публикации на форуме Medium.
По ее словам, в современном мире у техкомпаний слишком много власти, которая имеет влияние и на экономику, и на общество, и на демократию.
«Они прошлись бульдозером по конкуренции, использовали нашу частную информацию для выгоды и ввели правила игры, которые вредят всем остальным. В процессе они нанесли ущерб малому бизнесу и задушили инновации», — заявила Элизабет Уоррен.
Уоррен утверждает, что, в случае избрания в качестве президента, ее администрация займется преобразованием технологического сектора экономики США, что будет включать в себя «расчленение» Amazon, Facebook и Google.
«Чтобы восстановить баланс сил в нашей демократии, способствовать конкуренции и быть уверенными в том, что технологические инновации следующего поколения будут не менее яркими, чем в прошлом, необходимо разрушить наши крупнейшие технологические компании», — уверена кандидат в президенты.
В течение нескольких часов после заявления Элизабет Уоррен стало известно, что Facebook удалила несколько рекламных объявлений кандидата в президенты, в которых она призывала к распаду Facebook и других технологических гигантов. Как отмечается, компания объяснила удаление объявлений нарушением политики социальной сети.
После этого Уоррен опубликовала твит, в котором указала на этот случай как проявление абсолютной власти со стороны Facebook.
«Спасибо за то, что восстановили мои публикации, но я бы хотела рынок социальных сетей, в котором нет одного доминирующего цензора», — заявила политик.
Тед Круз ретвитнул сообщение Элизабет Уоррен, добавив, что впервые поддерживает своего политического оппонента.
«Она права — у IT-гигантов слишком много возможностей, чтобы заглушить свободу слова. Они не должны цензурировать Уоррен или кого-то еще. Это серьезная угроза нашей демократии», — сообщил сенатор.
Недовольство компаниями Кремниевой долины, которые ранее пользовались особым расположением Вашингтона, становится своеобразным трендом, объединившим и республиканцев, и демократов. Виной этому многочисленные скандалы, связанные с IT-сектором — утечки персональных данных, распространение фейковых новостей и пропаганды, а также влияния медиа-платформ на политические процессы. Не исключено, что в предвыборной программе каждого будущего кандидата найдется место для пункта, обещающего «разобраться» с Google и Facebook.

Не только политики

У Элизабет Уоррен нашлись и другие сторонники, поддержавшие ее планы относительно Кремниевой долины. Среди них — медиамагнат Руперт Мердок и его холдинг News Corp.
Мердок требует, чтобы австралийский регулятор в принудительном порядке «расчленил» Google, а именно развел поисковый и рекламный бизнес компании, либо продал один из них.
Таким образом, материнская компания Google Alphabet потеряет свое масштабное влияние.
«Google продолжает искать новые способы удержать потребителей в рамках своей экосистемы, генерируя данные, которые еще больше усиливают его способность доминировать на рынке целевой рекламы. Для издателей это означает снижение прибыли из-за невозможности монетизировать контент с помощью собственной рекламы и снижение способности переводить читателей в подписчики», — говорится в обращении медиахолдинга.
News Corp. называет эту меру «самой эффективной и убедительной». Интересно, что претензии Мердока распространяются исключительно на Google, хотя другие IT-гиганты обладают не меньшей властью и финансовыми возможностями.
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Технологии , Политика , Статьи , США , Тед Круз , Руперт Мердок , Amazon , Google
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