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Названы сроки начала эксплуатации ледокола «Арктика» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Начало эксплуатации головного универсального атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 намечено на май 2020 года, сообщил гендиректор заказчика судов предприятия «Атомфлот» Мустафа Кашка.
«Официальная сдача судна в эксплуатацию перенесена на май 2020 года», — сказал Кашка в интервью газете «Страна Росатом».
Он напомнил, что в конце этого года после сдачи «Арктики» «Атомфлоту» начнутся ходовые испытания ледокола, передает РИА «Новости»
Сейчас в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе по заказу Росатома идет строительство трех новых универсальных атомных ледоколов проекта 22220: головной ледокол «Арктика» и первый серийный ледокол «Сибирь» спущены на воду, второй серийный атомоход «Урал» пока находится на стапелях.
Сдача этих ледоколов в эксплуатацию изначально планировалась на 2017, 2019 и 2020 годы соответственно, но затем сроки неоднократно откладывались. Среди причин назывались проблемы с поставками турбинного оборудования для двигательных установок ледоколов. В настоящее время сроком сдачи «Арктики» заказчику обозначен 2019 год, «Сибири» — 2020 год, «Урала» — 2021 год.
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тыс. тонн.
Ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия обогнала США в гонке ледоколов.
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Технологии , Наука и техника , Балтийский завод , Росатом , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Санкт-Петербург
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