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Ultima Thule показали в объеме 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: NASA
Астрономы поделились анимацией и стереоизображением, позволяющими увидеть объект Пояса Койпера Ultima Thule в объеме.
Анимация и стеореоизображение были составлены из снимков, полученных аппаратом New Horizons во время сближения с Ultima Thule (2014 MU69) 1 января 2019 года. Фотографии, как сообщается на сайте миссии, были сделаны зондом с расстояний 28 000 и 6 600 километров.
Объект является контактной двойной системой, в которой два тела обращаются вокруг общего центра масс, при этом не сливаясь друг с другом, и, как ранее выяснили астрономы, имеет довольно необычную форму: одна из его долей напоминает блин, а другая — сплющенный грецкий орех.
Автоматическая межпланетная станция New Horizons была запущена в 2006 году. До изучения Ultima Thule зонд исследовал Плутон, крупнейшую карликовую планету Солнечной системы. Передавать данные, полученные в ходе сближения с Ultima Thule, аппарат будет, как ожидается, приблизительно в течение 20 месяцев.
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Технологии , Наука и техника
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