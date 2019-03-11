Предсказано появление спутников-уборщиков

При сохранении взрывных темпов роста числа спутников на орбите операторов могут обязать принудительно уничтожать отработавшие ресурс космические аппараты, предположил гендиректор российской «Спутникс» Владислав Иваненко.

В ближайшее время планируется развертывание на орбите ряда крупных спутниковых группировок, включая OneWeb , O3b, Starlink, рассказал РИА «Новости» гендиректор российской компании «Спутникс» Владислав Иваненко. Но, несмотря на это, угрозы столкновений на орбите пока нет, полагает он. «Кроме того, работающие на низких орбитах аппараты постепенно сходят с орбиты и сгорают в атмосфере», — заметил эксперт.

«Но если рост количества спутников на орбите будет дальше расти такими же взрывными темпами, то нужно будет операторам аппаратов предусматривать обязательные средства принудительного сведения отработавшего свой ресурс спутника с орбиты, запускать специальные спутники-уборщики. К этому, полагаю, мы придем», — считает Иваненко.

Он также рассказал, что космические наноспутники «СириусСат», о запуске которых президента Владимира Путина просили ученики центра «Сириус», в два раза превысили гарантированный срок активного существования и продолжают передавать научные данные, анализ которых ведут как Научно-исследовательский институт ядерной физики, так и школьники.

Полезная нагрузка спутников представляет собой детекторы космических частиц для изучения «космической погоды».

«Полученная с датчиков информация полезна в изучении околоземного пространства и мониторинга радиационной обстановки. Научные данные со спутников Научно-исследовательский институт ядерной физики выкладывает в свободный доступ на свой портал мониторинга космической погоды», — пояснил он.

«Оба спутника продолжают нормально функционировать на орбите. Фаза низкой солнечной активности позволяет аппаратам после запуска терять высоту орбиты довольно медленно, высота которой сейчас составляет около 400 километров», — рассказал эксперт.