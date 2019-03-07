Пора колонизировать другие планеты? Сначала их надо переделать

Население Земли быстро увеличивается, и скоро человечеству станет на планете тесно. Футуристы рассматривают колонизацию Солнечной системы как наиболее вероятный сценарий будущего. Не исключено, что людям придется заняться терраформированием — инженерным изменением других миров.

Обстрелять Марс

В сентябре 2015 года, выступая в одном из юмористических телевизионных шоу, Илон Маск предложил бомбардировать полюса Марса ядерными боеголовками. По его мнению, это позволит быстро испарить с поверхности планеты сухой лед из углекислоты.

Конечно, Маск пошутил. На Земле просто не хватит ядерного оружия, чтобы план основателя "Теслы" сработал. Нагревать поверхность Красной планеты ученые предлагают другими способами. Например, столкнуть Марс с астероидом или использовать огромное орбитальное зеркало, которое концентрировало бы солнечную энергию и направляло ее на марсианские полярные ледяные шапки. Однако при сегодняшнем уровне развития технологий реализовать все эти сценарии практически невозможно.

Кроме того, усилия по превращению Марса в планету, пригодную для жизни, могут оказаться напрасными, считают ученые из Университета Колорадо. Проанализировав данные, полученные аппаратами Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Odyssey, они пришли к выводу, что на Красной планете — в породах и полярных шапках — недостаточно углекислого газа для формирования плотной атмосферы.

Впрочем, Илон Маск, мечтающий построить на Марсе колонию, полагает, что огромное количество углекислого газа абсорбировано в марсианской почве. При нагревании планеты произойдет мощный выброс углекислоты в атмосферу, и это запустит процесс терраформирования — превращения Марса в подобие Земли.

Создать атмосферу на Венере

Венера, наоборот, требует охлаждения. Средняя температура у ее поверхности — около 452 градусов Цельсия, а давление — примерно 90 бар.

В остальном — по массе, гравитации и уровню солнечной радиации — Венера напоминает Землю. Более того, согласно расчетам ученых из Института космических исследований имени Годдарда, около двух миллиардов лет назад климат Венеры походил на земной. На планете были жидкие океаны, температура — комфортные 15-17 градусов Цельсия.

Карл Саган предлагал посеять в атмосфере Венеры цианобактерии. Благодаря фотосинтезу они превратят углекислый газ в органические вещества и высвободят кислород. Правда, выживут ли сами бактерии в суровых венерианских условиях, непонятно. Кроме того, по оценкам физика Мартина Фогга, процесс превращения углекислого газа в органические вещества занял бы около миллиона лет.

Более быстрый способ сделать Венеру обитаемой — впустить в атмосферу очень много водорода, чтобы весь содержащийся в ней углекислый газ превратился в графит и воду. В качестве катализатора можно распылить над планетой железные опилки. Считается, что в результате давление упадет до трех бар, парниковый эффект исчезнет, а на поверхности появится вода. При самом благоприятном сценарии она покроет до 80 процентов планеты.

Однако, как отмечают сотрудники Исследовательского центра имени Джона Гленна ( NASA ), все эти способы не помогут, если не разобраться с основными проблемами: сернокислотными облаками и слишком долгим солнечным днем, равным 117 земным суткам. Если придумать, как избавиться от этих неприятностей, Венера вполне сгодится для терраформирования.

Построить купол на Луне

Логично сделать пригодной для жизни гораздо более близкую к нам Луну. По мнению американских и британских ученых, в прошлом она могла быть обитаемой.

Сейчас спутник Земли — не самое гостеприимное место. Температура там колеблется от минус 180 до плюс 120 градусов Цельсия. Собственного магнитного поля нет, а потому космическое излучение стерилизует поверхность. Атмосфера же настолько тонкая, что ее фактически тоже нет, — значит, постоянно сохраняется угроза падения метеоритов. Но на Луне есть одно из главных условий терраформирования — вода в виде "льдистой вечной мерзлоты" в районе полюсов. В 2012 году места ее залегания изучил российский нейтронный телескоп ЛЕНД, находящийся на борту американского зонда LRO.

Проблему с удержанием атмосферы и доставкой на Луну летучих элементов, необходимых для жизни (водорода, азота и углерода), чаще всего предлагают решать с помощью комет. Считается, что эти объекты, столкнувшись с Луной, рассеют газы и водяной пар, создав таким образом атмосферу. При ударах также высвободится содержащаяся в лунном реголите вода и на поверхности образуются естественные водоемы. Передача же импульса от комет ускорит вращение Луны, что поспособствует удержанию атмосферы.

Но бомбардировка Луны космическими объектами может по касательной задеть Землю.

Более безопасный вариант — сделать пригодной для жизни только небольшую часть спутника. Исследователи из NASA предлагают создать в кратере Шеклтона, в котором несколько лет назад обнаружили водяной лед, микроклимат, чтобы росли растения и была пригодная для дыхания атмосфера. На первых порах этим займутся роботы: они возведут купол и установят солнечные зеркала.