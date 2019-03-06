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Роскосмос поставит видеокамеры на российском сегменте МКС 

News.ru + ещё 7 4 часа назад
Фото: Roscosmos/Global LooK Press
РКК «Энергия» начала разрабатывать проект видеонаблюдения в российском сегменте Международной космической станции (МКС). Необходимость в этом появилась после обнаружения отверстия в космическом корабле «Союз». Об этом журналистам сообщил представитель Роскосмоса Владимир Устименко.
По словам Устименко, расследование инцидента с появлением отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» во время его полета с МКС продолжается, «взятые пробы с обшивки корабля изучаются», передает РИА Новости.
«По поводу результатов экспертизы, естественно, мы дополнительно сообщим. У нас нет какого-то временного лимита», — сказал представитель Роскосмоса.
В 2018 году в космическом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС, было обнаружено отверстие. Специально созванной комиссией было установлено, что дыра просверлена умышленно.
Ранее News.ru писал, что в Москве будет построен небоскрёб в виде ракеты, в котором будет находится штаб-квартира Роскосмоса.
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Технологии , Наука и техника , Роскосмос , РКК Энергия , РИА Новости
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