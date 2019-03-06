Роскосмос поставит видеокамеры на российском сегменте МКС

РКК «Энергия» начала разрабатывать проект видеонаблюдения в российском сегменте Международной космической станции (МКС). Необходимость в этом появилась после обнаружения отверстия в космическом корабле «Союз». Об этом журналистам сообщил представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

По словам Устименко, расследование инцидента с появлением отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» во время его полета с МКС продолжается, «взятые пробы с обшивки корабля изучаются», передает РИА Новости

«По поводу результатов экспертизы, естественно, мы дополнительно сообщим. У нас нет какого-то временного лимита», — сказал представитель Роскосмоса.

В 2018 году в космическом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС, было обнаружено отверстие. Специально созванной комиссией было установлено, что дыра просверлена умышленно.

Ранее News.ru писал, что в Москве будет построен небоскрёб в виде ракеты, в котором будет находится штаб-квартира Роскосмоса.