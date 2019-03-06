В России построят первый частный космодром

Российская компания «КосмоКурс», которая занимается развитием космического туризма, заключило соглашение с правительством Нижегородской области о взаимодействии в рамках строительства первого в стране частного космодрома.

«КосмоКурс» разрабатывает суборбитальный космический корабль для кратковременных туристических полётов в космос. Он состоит из двух основных компонентов: капсулы с пассажирами и ракеты-носителя для выведения её в космос. Ракета с капсулой в головной части будет стартовать с космодрома с помощью девяти жидкостных ракетных двигателей, работающих на этаноле и жидком кислороде. Через две с половиной минуты после старта капсула отделится от ракеты на высоте около 66 километров и поднимется на высоту около 198 км.

При возвращении в атмосферу капсула сначала затормозит при помощью собственных двигателей, а затем выпустит парашюты и будет снижаться на них. Ракету планируется сделать многоразовой: тормозить на спуске она будет при помощи маршевых двигателей, а приземляться — на выдвижные посадочные опоры. Ресурс ракеты должен составить порядка 10 полётов. Изначально в качестве стартовой площадки «КосмоКурс» рассматривал Байконур, но в начале года компания решила строить собственный космодром.

Как сообщает ТАСС, в конце февраля «КосмоКурс» подписал с правительством Нижегородской области соглашение о взаимодействии по строительству космодрома. Правда, перед тем, как приступать к строительству, нужно ещё решить пару задач: получить одобрение проекта от «Роскосмоса» и, собственно, найти около 2,6 миллиарда рублей на строительство у инвесторов. Работы планируется начать уже в 2020 году.

К 2023 году должна быть готова первая очередь нижегородского космодрома, после чего на стартовой площадке начнутся лётные испытания ракеты и капсулы. В 2025 году планируется осуществить первый полёт космического корабля с туристами. В капсуле будут находиться семь человек: шесть космических туристов и один инструктор. «КосмоКурс» обещает, что стоимость билета составит от 200 до 250 тысяч долларов.