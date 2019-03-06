Роскосмос задумался о ракетоплане с ядерным двигателем

Ядерный ракетоплан может появиться в России уже в ближайшем будущем. Аппарат изменит рынок космических средств и откроет новые ниши на рынке, убеждены специалисты Роскосмоса

Ведомство предписало предприятиям ракетно-космической отрасли при разработке перспективной техники ориентироваться на создание принципиально новых систем, включая и ракетопланы с ядерной двигательной установкой, передает РИА «Новости»

«Подобные системы могут в будущем изменить рынок космических средств выведения и создать новые рыночные ниши», — говорится в документе, составленном по итогам проведенного совещания по перспективам создания многоразовой ракетно-космической техники.

В октябре 2018 года государственный научный «Центр Келдыша» заявил, что успешно провел наземные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. В частности, была проработана технология изготовления генератора капель и элементов заборного устройства. Заказчиком работ выступал именно Роскосмос.

Спустя месяц в России представили облик космического аппарата с ядерной энергодвигательной установкой. Для его работы не нужен солнечный свет и солнечные батареи.