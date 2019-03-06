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Япония обстреляла астероид в космосе 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Японская миссия Hayabusa 2 коснулась поверхности астероида (162173) Рюгу, выстрелила пятиграммовой танталовой пулей в небесное тело и захватила отскочившие от его поверхности образцы материи. Соответствующее видео на YouTube выложило Японское агентство аэрокосмических исследований.
В космическом ведомстве отметили успешность проведенных работ. В планы ученых входит создание кратера на астероиде, после чего миссия повторит спуск на поверхность небесного тела, в ходе которого второй раз возьмет образцы грунта.
Миссия Hayabusa 2 запущена ракетой H-IIA 202 в декабре 2014 года с космодрома Танэгасима (Япония). Околоземного астероида Рюгу, относящегося к группе Аполлона, космический аппарат достиг в июне 2018 года. В сентябре того же года контейнер MINERVA (MIcro-Nano Experimental Robot Vehicle for Asteroid) II-1 с парой роботов Rover-1A и Rover-1B миссии впервые в мире совершил мягкую посадку на поверхность астероида.
На Землю образцы астероида, добытые Hayabusa 2, должны прилететь в декабре 2020 года. Целью миссии называется исследование происхождения планет земной группы.
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Технологии , Видео , Наука , Наука и техника , Япония
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