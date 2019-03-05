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Россия отвергла сверхтяжелую ракету «Роскосмоса» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Правительство отказалось поддержать предложенную «Роскосмосом» концепцию сверхтяжелой ракеты, заявили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли.
«Разработанная концепция получит серьезные изменения», — сказал первый собеседник.
Второй источник сообщил, что концепция сверхтяжелой ракеты отправлена на доработку, поскольку не прописывала долгосрочной связи с лунной программой, а учитывала лишь перспективу на ближайшие пять-семь лет после создания носителя.
В марте стало известно, что Россия отстает от конкурентов в создании предназначенной для полетов на Луну и Марс сверхтяжелой ракеты на три года.
Первый пуск создаваемой российской сверхтяжелой ракеты первого этапа (СТК-1 или «Енисей»), предназначенной для выведения на низкую околоземную орбиту груза массой от 88 до 103 тонн, запланировано провести в 2028 году с космодрома Восточный. Старт СТК-2 («Дон»), способной выводить 125-130 тонн, запланирован на 2029 год.
Окончательный облик российской сверхтяжелой ракеты должен быть готов к ноябрю 2019 года. На создание носителя «Роскосмос» просит 1,2 триллиона рублей.
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Технологии , Наука и техника , Роскосмос , РИА Новости
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