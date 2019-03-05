Россия отвергла сверхтяжелую ракету «Роскосмоса»

«Разработанная концепция получит серьезные изменения», — сказал первый собеседник.

Второй источник сообщил, что концепция сверхтяжелой ракеты отправлена на доработку, поскольку не прописывала долгосрочной связи с лунной программой, а учитывала лишь перспективу на ближайшие пять-семь лет после создания носителя.

В марте стало известно, что Россия отстает от конкурентов в создании предназначенной для полетов на Луну и Марс сверхтяжелой ракеты на три года.

Первый пуск создаваемой российской сверхтяжелой ракеты первого этапа (СТК-1 или «Енисей»), предназначенной для выведения на низкую околоземную орбиту груза массой от 88 до 103 тонн, запланировано провести в 2028 году с космодрома Восточный. Старт СТК-2 («Дон»), способной выводить 125-130 тонн, запланирован на 2029 год.

Окончательный облик российской сверхтяжелой ракеты должен быть готов к ноябрю 2019 года. На создание носителя «Роскосмос» просит 1,2 триллиона рублей.