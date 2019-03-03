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Из-за «Дракона» на МКС сработала сигнализация 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: NASA
Экипаж Международной космической станции доложил на Землю, что на российском сегменте МКС после пристыковки к ней американского корабля Dragon 2 сработала сигнализация. Электроника подала сигнал о поломке системы генерации кислорода, однако потом выяснилось, что это было ложное срабатывание. Об этом стало известно из переговоров экипажа, ведущихся на сайте NASA.
Сигнал тревоги, раздавшийся на российском сегменте МКС, был связан с отказом системы генерации кислорода "Электрон-ВМ", которая находится в модуле "Звезда". Сирена сработала из-за изменений в конфигурации станции, вызванной стыковкой Dragon 2, пишет РИА Новости.
Когда специалисты во всем разобрались, центр управления полетами в Хьюстоне после переговоров с коллегами из Москвы дал указание экипажу воспринимать сигнал тревоги как ложный.
Между тем в "Роскосмосе" поздравили коллег из NASA с успешной стыковкой нового американского космического корабля, но призвали не забывать о безопасности полетов, передает "Интерфакс".
Новейший американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon частной компании SpaceX в воскресенье, 3 марта, успешно пристыковался к МКС.
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Технологии , Наука и техника , Роскосмос , SpaceX , РИА Новости , Интерфакс
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