Готовую замену «Союзу» показали изнутри

НАСА выложило на YouTube ролик, демонстрирующий интерьер герметичной кабины пилотируемого корабля Crew Dragon, который в марте должен впервые отправиться (без экипажа) к Международной космической станции (МКС).

Пуск ракеты Falcon 9 с Crew Dragon запланирован 2 марта со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (Флорида). Примерно через сутки космический корабль должен пристыковаться к МКС. На Землю Crew Dragon вернется 8 марта.

В сентябре 2014 года НАСА выбрало компании SpaceX Boeing победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил с 8 по 10 июля 2011 года в рамках программы Space Shuttle. После этого людей на МКС доставляют исключительно советско-российские корабли серии «Союз».