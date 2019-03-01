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Готовую замену «Союзу» показали изнутри 

Lenta.ru 57 минут назад
НАСА выложило на YouTube ролик, демонстрирующий интерьер герметичной кабины пилотируемого корабля Crew Dragon, который в марте должен впервые отправиться (без экипажа) к Международной космической станции (МКС).
Пуск ракеты Falcon 9 с Crew Dragon запланирован 2 марта со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (Флорида). Примерно через сутки космический корабль должен пристыковаться к МКС. На Землю Crew Dragon вернется 8 марта.
В сентябре 2014 года НАСА выбрало компании SpaceX и Boeing победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту.
Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил с 8 по 10 июля 2011 года в рамках программы Space Shuttle. После этого людей на МКС доставляют исключительно советско-российские корабли серии «Союз».
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Технологии , Видео , Наука и техника , Boeing , SpaceX , Космический центр "Южный" , NASA
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