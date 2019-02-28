Бипедального робота-курьера оснастили руками

Компания Agility Robotics презентовала новую модель робота — Digit. Он представляет собой двуногого робота с торсом и руками и, как предполагается, будет работать в качестве курьера.

Первый прямоходящий робот Agility Robotics — это модель под названием Cassie, оснащенная двумя ногами и динамическим корпусом и способная удерживать равновесие и перемещаться по неровным поверхностям.

Новая же модель компании — Digit — имеет уже торс и две руки. Как сообщается, с помощью рук Digit способен, в частности, поддерживать баланс, открывать двери и переносить грузы весом до 18 килограммов. Отмечается также, что робот получил улучшенную систему управления.

Agility Robotics планирует выпустить Digit. Цена на робота будет раскрыта в середине текущего года, а в продажу модель, как ожидается, поступит в первом квартале 2020 года.