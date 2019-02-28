Россия разработает трёхмерную карту Луны

Россия работает над созданием 3D-модели рельефа лунной поверхности. Трёхмерная карта должна помочь специалистам в выборе мест для визитов будущих беспилотных и пилотируемых миссий. Она будет разработана с помощью орбитального комического аппарата «Луна— Ресурс-1». Об этом сообщил заведующий отделом оптико-физических исследований Института космических исследований РАН Роман Бессонов.

«На космическом аппарате «Луна-Ресурс» будет стоять стереотопографическая камера, которая должна отснять с орбитального аппарата всю Луну. Это позволит построить трёхмерную карту рельефа местности с высоким разрешением», — сообщил академик.

По информации ТАСС, орбитальный лунный аппарат будет доставлен на окололунную полярную орбиту. Он может быть запущен в 2023 году.

Ранее News.ru писал о том, что Россия может возвести первую обитаемую базу на поверхности Луны уже в 2030 году. Модуль оборудуют системой жизнеобеспечения, которая будет использовать лунные полезные ископаемые, в том числе водяной лёд, из которого можно будет получить питьевую воду, кислород и водород.