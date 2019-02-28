Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия разработает трёхмерную карту Луны 

News.ru + ещё 1 58 минут назад
Фото: НПО Лавочкина
Россия работает над созданием 3D-модели рельефа лунной поверхности. Трёхмерная карта должна помочь специалистам в выборе мест для визитов будущих беспилотных и пилотируемых миссий. Она будет разработана с помощью орбитального комического аппарата «Луна— Ресурс-1». Об этом сообщил заведующий отделом оптико-физических исследований Института космических исследований РАН Роман Бессонов.
«На космическом аппарате «Луна-Ресурс» будет стоять стереотопографическая камера, которая должна отснять с орбитального аппарата всю Луну. Это позволит построить трёхмерную карту рельефа местности с высоким разрешением», — сообщил академик.
По информации ТАСС, орбитальный лунный аппарат будет доставлен на окололунную полярную орбиту. Он может быть запущен в 2023 году.
Ранее News.ru писал о том, что Россия может возвести первую обитаемую базу на поверхности Луны уже в 2030 году. Модуль оборудуют системой жизнеобеспечения, которая будет использовать лунные полезные ископаемые, в том числе водяной лёд, из которого можно будет получить питьевую воду, кислород и водород.
News.ru: последние новости
Планета X оказалась суперземлей Американское «Любопытство» вышло из отпуска Китай планирует построить электростанцию в космосе
Комментарии
Технологии , Наука и техника
Читайте также
Видео
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
Бой над Кашмиром: МиГ-21 одержал верх над Ф-16
Азия Армия
«Донбасс находится на грани масштабных боевых действий»
В мире Украина
Глаза б не евровидели
В мире Статьи
Навальный призвал Запад ужесточить санкции
Политика
Зеленскому предсказали победу на выборах президента
Украина В мире
Украинский курорт превращается в болото из-за Крыма
В мире Украина
Падение глыбы льда с крыши на ребенка попало на видео
Происшествия
«Жульничество и хамство!»: новый скандал вокруг Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение