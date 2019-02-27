Накипело: WhatsApp начал борьбу с надоедливыми чатами

В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Теперь пользователя нельзя будет добавить в групповой чат без его разрешения, что, предположительно, снизит количество спама и дезинформации на платформе. Ранее стало известно, что в WhatsApp обнаружена опасная уязвимость, благодаря которой злоумышленники могут читать даже удаленные ранее сообщения.

Выбор собеседников

WhatsApp разрабатывает новую функцию групповых чатов, которая позволит юзерам самим решать, к каким группам они хотели бы присоединиться, сообщает портал Business Today.

На текущий момент любой пользователь может быть добавлен в групповой чат. Это может происходить несколько раз даже после удаления до тех пор, пока администратор группы не будет заблокирован. Внедряемая функция призвана помочь пользователю самому решать, с кем именно он хочет общаться.

Новые возможности появятся в настройках мессенджера у каждого, кто пользуется WhatsApp. Юзер сможет выбрать, кому разрешается приглашать его в чаты — всем пользователям, только друзьям из списка контактов или никому.

Таким образом, в первом случае никаких ограничений на приглашения юзера в группы не будет. Во втором случае он будет получать уведомление каждый раз, когда получит приглашение от человека вне своего списка контактов. И, наконец, в третьем случае юзер будет постоянно получать предупреждения, когда любой человек попытается добавить его в групповой чат.

Сообщается, что инвайт в группу действует на протяжении 72 часов, после чего автоматически истекает.

Эта функция пока еще находится в стадии разработки, поэтому дата ее внедрения пока неизвестна. Ей смогут воспользоваться как пользователи операционной системы Android, так и iOS.

WhatsApp был приобретен компанией Facebook в 2014 году и стал неотъемлемой частью ее экосистемы. В прошлом году генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заставил уйти отцов-основателей WhatsApp, таким образом присвоив мессенджер себе.

Ранее парламент Великобритании выпустил доклад, в котором резко раскритиковал деятельность Facebook. В докладе, представленном парламентариями, говорится о том, что компания Facebook не справляется со своими обязанностями, а ее руководство называют «цифровыми гангстерами».

Кроме того, по мнению британских властей, социальная сеть нарушила закон о конфиденциальности, а также якобы намеренно вводила в заблуждение британские власти по вопросу о предполагаемом «вмешательстве» России во внутренние дела страны.

Опасная переписка

В январе стало известно об опасной уязвимости WhatsApp — благодаря ей пользователи Android, iPhone и Windows Phone могли прочитать даже удаленные ранее сообщения.

Дело в том, что в мессенджере есть функция, позволяющая пользователю в течение часа оперативно удалить сообщения, например, отправленные по ошибке.

Таким образом, отправитель обычно уверен в том, что удаленное послание никто и никогда не прочитает.

Как оказалось, существует способ все же узнать, что было в тех несуществующих, сообщениях из-за функции резервного копирования. Если собеседник удалил сообщение, а получателю нужно его прочитать, то можно воспользоваться уязвимостью приложения и удалить WhatsApp со своего телефона.

После этого необходимо вновь установить мессенджер на устройство. Система автоматически восстановит все чаты с помощью резервного копирования, в том числе и удаленные сообщения, которые снова будут видны всем участникам беседы.

Дело в том, что такие сообщения пропадают из чата, но все еще хранятся на самом гаджете. Когда приложение переустанавливается, оно машинально перестает считать их удаленными. Кроме того, по данным зарубежной прессы, сообщения, пропавшие из чата, все еще можно прочитать с помощью системы уведомлений на Android. Для этого потребуются сторонние приложения, позволяющие перехватывать подобные оповещения.

Издание отмечает, что эта уязвимость носит временный характер, так как техподдержка WhatsApp пообещала в скором времени выпустить патч, который устранит этот баг.

Фейки не пройдут

В конце января появились новости о том, что WhatsApp вводит новые правила пересылки сообщений — теперь пользователь сможет перенаправить полученную новость не более пяти раз. Эта норма была введена для борьбы с распространением фейковой информации на платформе.

Если раньше одну и ту же новость можно было перенаправить до 20 раз, то теперь этот лимит составляет только пять раз.

«Это поможет пользователям WhastApp сосредоточиться на приватном общении с близкими людьми. Мы продолжим получать отзывы юзеров об их опыте, и, со временем, представим новые способы борьбы с вирусным контентом», — заявила вице-президент компании Виктория Гранд, выступая на мероприятии WhastApp в Джакарте.

Установленный лимит уменьшит число пользователей, которые могут получить одно и то же сообщение, до 1280 человек, так как максимальная вместимость одного чата WhastApp составляет 256 юзеров. До введения новых правил наибольшее число получателей достигало 5120 человек.

По словам руководства мессенджера, в рамках тестирования новые ограничения привели к 25%-ному сокращению пересланных сообщений в WhatsApp.