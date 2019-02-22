На МКС испытают новую систему рентгеновской связи

Агентство NASA занялось подготовкой оборудования для пробного сеанса передачи данных с помощью рентгеновского излучения. Местом проведения эксперимента выбрана МКС, где и стоят необходимые инструменты. Это модуль для изучения нейтронных звезд NICER и модулированный источник рентгеновского излучения MXS.

NICER — инструмент многофункциональный. Например, его способность улавливать миллисекундные импульсы от пульсаров позволила создать космический аналог системы GPS. С ее помощью положение МКС в пространстве вычисляется с точностью до 4,8 км. Он будет выполнять функцию приемника сигнала в новой системе связи. Источником же станет MXS — специально разработанный для этой цели прибор, который может «выстреливать» рентгеновские импульсы малой продолжительности. Он позволит закодировать в них информацию простым бинарным кодом.

Расстояние между NICER и MXS на первом этапе будет всего 50 м, они располагаются снаружи МКС, в прямой видимости. Пока речь идет о проверке самого принципа, возможности использования данного вида связи. Следующий этап — разработка специальной кодировки и протоколов передачи данных. Связано это с тем, что рентгеновское излучение, как и лазерное, использует более короткие длины волн, чем радиосвязь. А это значит, что в небольшой импульс можно упаковать гораздо больше информации, и скорость обмена данными будет совершенно иная.

Другое важное преимущество рентгеновской связи — возможность излучения проходить через то, что является преградой для радиоволн. Например, через облака плазмы, которые закрывают космические корабли при вхождении в плотные слои атмосферы Земли, из-за чего связь с ними на это время теряется. Не исключается и применение такого вида связи на самой планете, в отдельных случаях. Испытания начнутся через несколько месяцев.