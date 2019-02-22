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Создан несуществующий на Земле генетический код 

Lenta.ru + ещё 2 49 минут назад
Фото: Shutterstock
Группа американских ученых создала синтетическую молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты, в которую включили четыре новых азотистых основания в дополнение к четырем уже существующим. «Хатимодзи»-ДНК (восьмибуквенная ДНК) способна формировать двойную спираль и транскрибироваться в молекулы РНК, то есть она потенциально может нести в себе генетическую информацию. Статья исследователей опубликована в журнале Science.
Специалисты синтезировали нуклеотиды («строительные блоки» ДНК) P, B, Z и S, которые содержат азотистые основания, подобные пуринам и пиримидинам в обычной ДНК. Между пуринами и пиримидинами образуются водородные связи, необходимые для формирования пар оснований, из которых состоит двойная цепь ДНК. Таким образом, S (пиримидин) связывается с B (пурин), и P (триазин) связывается с Z (пиридин) по принципу комплементарности подобно тому, как в обычной четырехбуквенной ДНК аденин связывается с тимином, а цитозин с гуанином.
Подтверждено, что «хатимодзи»-ДНК удовлетворяет основным требованиям для обеспечения дарвиновской эволюции, в том числе обладает предсказуемой термодинамической стабильностью вне зависимости от последовательности нуклеотидов. Например, замена пары синтетических оснований на другую пару не приведет к утрате свойств кристалла, то есть в ДНК могут происходить мутации, которые не лишают восьмибуквенную дезоксирибонуклеиновую кислоту свойства нести в себе генетическую информацию и, в теории, передавать ее по наследству.
Ученым также удалось транскрибировать «хатимодзи»-ДНК, то есть использовать ее в качестве матрицы для синтеза молекул хатимодзи-РНК. Сначала исследователи протестировали необходимый для этого фермент — РНК-полимеразу, выделенную из вируса бактериофага Т7 и способную подобрать каждому нуклеотиду в цепочке ДНК соответствующий по принципу комплементарности рибонуклеотид («строительные блоки» РНК).
Оказалось, что данный тип полимеразы не способен присоединять к растущей цепочке хатимодзи-РНК лишь рибонуклеотид S, соответствующий нуклеотиду B. Для решения этой проблемы исследователи перебрали несколько мутантных вариантов полимеразы и обнаружили, что один из них — полимераза FAL с тремя аминокислотными заменами — способна работать со всеми четырьмя новыми «буквами». Это позволило исследователям построить из хатимодзи-РНК флуоресцентный аптамер Spinach — короткую молекулу, способную связываться с молекулой DFHBI, заставляя ее испускать зеленый свет.
Как пишут ученые, создание восьмибуквенной ДНК может оказаться полезным в различных направлениях синтетической биологии, а также расширяет представления о возможных биологических структурах у инопланетной жизни.
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