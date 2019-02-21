Обнаружен древний белый карлик с кольцами

Как сообщается, открытие сделал волонтер, работающий с проектом NASA Backyard Worlds: Planet 9. Обнаруженный белый карлик (проэволюционировавшая звезда с массой не выше предела Чандрасекара) получил название LSPM J0207+3331 (или просто J0207).

Найденный объект находится на расстоянии примерно 145 световых лет от Земли в созвездии Козерога. Специалисты рассчитали, что его возраст составляет около трех миллиардов лет, а температура — приблизительно 5 800 градусов Цельсия. Он окружен пылевыми кольцами, которые — с учетом большого возраста J0207 — ученым на данный момент трудно объяснить. «Большинство моделей, созданных учеными для объяснения колец вокруг белых карликов, хорошо работают только с объектами возрастом приблизительно до 100 миллионов лет, так что эта звезда бросает вызов нашим предположениям об эволюции планетных систем», — отмечает Джон Дебес, автор нового исследования.

Предполагается, что процесс, лежащий в основе образования колец вокруг белого карлика, начинается еще до того, как звезда превратилась в такой объект. Когда у звезды главной последовательности заканчивается топливо, она превращается в красного гиганта. В результате уничтожаются все находящиеся поблизости планеты и астероиды; те же, которые находятся относительно далеко, отходят еще дальше — так как звезда теряет гравитационное влияние на них. Согласно предположению ученых, в результате «гравитационного хаоса», вызванного отдалением планет от звезды, некоторые астероиды и кометы могут оказаться близко к ней и будут разорваны приливными силами: так, предположительно, и формируются пылевые кольца вокруг белых карликов.

При этом, как считают ученые, звезда постепенно будет поглощать окружающее вещество — и кольца должны будут в итоге исчезнуть. В связи с этим предполагалось, что такие старые карлики, как J0207, должны быть лишены пылевых колец. Однако, как показало открытие, это не так. Таким образом, обнаружение J0207 может в итоге привести к пересмотру текущих моделей, описывающих эволюцию звездных систем.