Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что компания Space X американского бизнесмена Илона Маска в ближайшем будущем не сумеет создать ракетные двигатели, превосходящие российские.
«Маск не является специалистом техническим в этом вопросе, просто не понимает, о чем идет речь. Это как сравнивать дизельные и бензиновые двигатели по возможностям. До сих пор он летал и летает на кислородо–керосиновых двигателях, он собирается выйти на новые показатели по двигателю, у нас такое тоже есть», — цитирует Рогозина РИА «Новости».
Также глава госкорпорации пожелал удачи в создании превосходящего российские агрегаты двигателя. «Пока не получится, Россия в этой части номер один в мире», — подчеркнул он.
Илон Маск заявил о превосходстве двигателя Raptor над РД-180. Он сообщил, что новый двигатель Raptor, разрабатываемый компанией SpaceX, побил рекорд российского двигателя РД-180 по показателю уровня давления в камере сгорания.