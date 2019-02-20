Рогозин ответил Маску на слова о превосходстве двигателя Space X над РД-180

«Маск не является специалистом техническим в этом вопросе, просто не понимает, о чем идет речь. Это как сравнивать дизельные и бензиновые двигатели по возможностям. До сих пор он летал и летает на кислородо–керосиновых двигателях, он собирается выйти на новые показатели по двигателю, у нас такое тоже есть», — цитирует Рогозина РИА «Новости».

Также глава госкорпорации пожелал удачи в создании превосходящего российские агрегаты двигателя. «Пока не получится, Россия в этой части номер один в мире», — подчеркнул он.