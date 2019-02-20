Первый полет «Союза-5» перенесен на год

Первый полет российской ракеты среднего класса "Союз-5" перенесен на год. Об этом рассказал гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов в интервью порталу Geospatial World.

По его словам, в данный момент работа над созданием корабля "Федерация" продолжается. Оно должно быть завершено к тестовой кампании "Союза-5", первые летные испытания которой планируется провести в 2023 году.

Ранее источники сообщили, что первые летные испытания нового российского космического корабля "Федерация" могут пройти в 2025 году вместо 2022-го.