Россия улучшила «окно во Вселенную»

Российский оптико-электронный комплекс «Окно», располагающийся в Таджикистане , играет «огромную роль» в контроле космического пространства (ККП), заявил «Красной звезде» начальник штаба — заместитель командующего космическими войсками ВКС России генерал-майор Игорь Морозов

По его словам, комплекс «предназначен для обнаружения космических объектов в зоне обзора, определения параметров их движения, получения фотометрических характеристик космических объектов и выдачи информации о них в центр ККП».

Генерал-майор отметил, что изначально «Окно» было способно обнаруживать космические объекты на расстоянии до 40 тысяч километров.

«Следует отметить, что после проведенной в 2014 году модернизации возможности комплекса существенно возросли. Сегодня он может обнаруживать объекты на расстоянии уже свыше 50 тысяч километров в зоне обзора», — сказал Морозов.

Он отметил, что основными задачами Главного центра разведки космической обстановки, «наряду с непрерывным анализом происходящего на просторах Вселенной выявления фактов возможного опасного сближения отечественных спутников с другими космическими объектами», является ведение Главного каталога космических объектов, который в настоящее время хранит информацию примерно о 20 тысячах космических объектов.

«В этой части ведется создание группировки современных наземных радиолокационных, радиооптических, радиотехнических, оптико-электронных комплексов, а также модернизация существующих специализированных средств контроля космического пространства», — пояснил Морозов.

По его словам, в ближайшие годы в России будет развернута сеть современных комплексов системы КПП. Подобные объекты появятся, помимо Алтайского края, на Дальнем Востоке, в Бурятии и Крыму.

В декабре 2018 года стало известно, что в населенном пункте Ковылкино (Мордовия) вступила на опытно-боевое дежурство радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер».

В ноябре того же года сообщалось, что в Крыму построят РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения «Воронеж-М».