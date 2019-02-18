Стальной «Звездолет» Илона Маска. Дорого и без гарантий

Американский миллиардер-инноватор заявил о начале работы над сверхтяжелым носителем для полета на Марс

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz— Elon Musk (@elonmusk) ١١ يناير ٢٠١٩ Маск привычно поражает размахом своих планов. Звездолет размером почти со сталинскую высотку у Красных ворот. Отполированный до зеркального блеска корпус корабля изготовят из стали с большим содержанием хрома и никеля, а ракета будет многоразовой. Вместимость корабля — 100 пассажиров и 100 тонн груза.

В интервью журналу Popular Mechanics Маск объяснил, что сталь в 67 раз дешевле, чем легкие, но сверхпрочные углеродно-волокнистые композиты, которые SpaceX планировал использовать ранее. Со сталью также легче работать, чем с углеродным волокном, она позволяет быстрее создавать прототипы и лучше противостоит сильной жаре. Однако сталь, даже самая жаростойкая, не может выдержать температур, которые возникают при прохождении через атмосферу. Но Маск говорит, что космический корабль для охлаждения будет «выпускать» ракетное топливо через крошечные отверстия.

Иван Моисеев: Специалисты говорят, что теоретически размещение жидкости между стальной оболочкой звездолета и горячей плазмой, возникающей при прохождении через атмосферу, может предотвратить разрушение корабля. Но все равно это звучит фантастически, считает научный руководитель Института космической политики

«Корпус из стали можно сделать. Вообще говоря, ракета — топливный бак. Можно попробовать из стали. Не пробовал, насколько я знаю, никто. Есть такой способ теоретически, что возможно терморегулирование делать открытое. В охлаждении двигателей разработана системы охлаждения — жидкость охлаждается, и эта же жидкость идет в двигатель как топливо. Но это какой-то фантастический элемент, хотя и имеет физическую основу. Действительно он будет охлаждаться. Хватит ли всего, чтобы это охладить, это нужно уже смотреть на конкретную конструкцию, как и где это встраивается. Написаны горы учебников по этому вопросу, все описано».

Илон Маск заявляет, что использование такое схемы даст дополнительный эффект: прочность стали увеличивается на 50%, когда она вступает в контакт с ультрахолодными жидкостями — жидкими метаном и кислородом, которые предполагается использовать как топливо для «Звездолета».

Сейчас почти все эксперты, которые обсуждают новый проект Маска, его нещадно критикуют. Но при этом ни один из них не говорит, что он нереализуем в принципе. Все в основном упирается в деньги, поясняет эксперт космической отрасли, экс-конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич:

«Проект реален вполне. Это вопрос денег, вопрос привлечения ресурсов, вопрос упорства и достижения целей. В Советском Союзе в свое время был такой проект «Вулкан» на базе ракетной энергии, который должен выводить на околоземную орбиту от 175-200 тонн. Вот Маск пытается сейчас создать примерно тоже самое. Пока что, в общем то, что он заявлял по космосу, получилось. Проект очень сложный, очень трудоемкий, очень дорогой. Десятки миллиардов долларов. Хватит ли ему сил и денег эту дорогу пройти до конца, посмотрим».

«Звездолет» будет выглядеть как жидкое серебро», — заявил Маск.

Он утверждает, что сумеет построить автономной город на Красной планете к 2050 году. И хочет, чтобы индивидуальные билеты на Марс стоили не дороже, чем небольшой коттедж, а обратный полет был бы и вовсе бесплатным.