Источник назвал причину нештатной ситуации при запуске EgyptSat-A

Причиной нештатной ситуации при запуске египетского спутника Egyptsat-A, приведшей к преждевременному отключению двигателя третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", стал человеческий фактор, из-за неправильно настроенных датчиков в ракете преждевременно закончилось топливо, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Это был человеческий фактор. Перед запуском на космодроме специалисты ошибочно настроили датчики. В результате в полете на третьей ступени ракеты преждевременно закончился окислитель, и двигатель завершил работу раньше положенного времени", — сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что запуск спутника EgyptSat-A был штатным и успешным.

Спутник EgyptSat-A, построенный Россией для Египта, вывели на орбиту вечером 22 февраля. В настоящее время, как сообщали в "Роскосмосе", спутник находится на рабочей орбите, передает телеметрию в штатном режиме, его солнечные батареи раскрыты. Кроме того, специалисты уже приступили к управлению им.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что из-за нештатной ситуации на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" разгонный блок "Фрегат" со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 километров ниже номинального. "Фрегат" смог благодаря запасам топлива и интеллектуальной системе управления скорректировать недовыведение и доставить спутник на расчетную орбиту.

Позднее глава французской компании Arianespace Стефан Исраэль подтвердил нештатное поведение третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" при запуске EgyptSat-A и сообщил о переносе с 27 февраля на неопределенный срок запуска шести британских спутников OneWeb ракетой "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру. У ракет "Союз-2.1б" и "Союз-СТ-Б" одинаковые третьи ступени с двигателем РД-0124.