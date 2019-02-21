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На Байконуре запустили созданный в России египетский спутник EgyptSat-A 

РИА Новости + ещё 16 21 час назад
Фото: ПАО "РКК "Энергия"
Изготовленный Россией по заказу Египта спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A запущен в четверг с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Это первый космический запуск, осуществленный Россией в 2019 году. На этот год, по словам генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, планируется 45 космических запусков.
"Осуществлен пуск ракеты "Союз-2.1б" с площадки 31 космодрома Байконур", — сказал собеседник агентства.
Ранее другой источник РИА Новости сообщил, что отделение разгонного блока "Фрегат" со спутником EgyptSat-A на суборбитальной траектории планируется в 19.57 мск. Затем, уточнил он, с помощью двух включений маршевого двигателя блока "Фрегат" космический аппарат будет доставлен на целевую орбиту. Собеседник добавил, что отделение спутника от "Фрегата" запланировано в 21.05 мск.
Ранее Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" сообщила, что трасса полета ракеты пройдет в северном направлении от космодрома Байконур, над территорией Казахстана (Актюбинская и Костанайская области) и России (Уральский регион).
Запуск EgyptSat-A намечался на 27 декабря 2018 года и на 7 февраля 2019 года. Переносы были связаны с затянувшимися испытаниями космического аппарата в РКК "Энергия".
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Технологии , Наука и техника , РКК Энергия , РИА Новости , Байконур , Египет
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