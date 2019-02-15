В NASA заявили о пользе российских кораблей «Союз» для освоения Луны

NASA заявили, что российские космические корабли «Союз» могут быть полезны в качестве резервной транспортной системы для освоения Луны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя агентства. Она отметила, что российские системы транспортировки имеют колоссальное преимущество в рамках обслуживания МКС на низкой околоземной орбите. «Хотя обсуждения пока находятся на ранней стадии, применение отличающихся друг от друга альтернативных систем и резервных транспортных мощностей может быть полезно для исследования Луны», — заявила представитель NASA. Ранее NASA объявило о переносе испытательного полёта космического корабля Crew Dragon к МКС.