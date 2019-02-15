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В NASA заявили о пользе российских кораблей «Союз» для освоения Луны 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
В NASA заявили, что российские космические корабли «Союз» могут быть полезны в качестве резервной транспортной системы для освоения Луны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя агентства.
Она отметила, что российские системы транспортировки имеют колоссальное преимущество в рамках обслуживания МКС на низкой околоземной орбите.
«Хотя обсуждения пока находятся на ранней стадии, применение отличающихся друг от друга альтернативных систем и резервных транспортных мощностей может быть полезно для исследования Луны», — заявила представитель NASA.
Ранее NASA объявило о переносе испытательного полёта космического корабля Crew Dragon к МКС.
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Технологии , Наука , Наука и техника , NASA , ИТАР-ТАСС
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