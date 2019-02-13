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Два пуска «Союза-2.1в» пройдут в первой половине года, сообщил источник 

РИА Новости + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Два пуска ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" планируется осуществить с космодрома Плесецк в первой половине 2019 года, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что в 2019 году намечается пятый и последний пуск "Союза-2.1в" в рамках летных испытаний ракеты.
"В первом полугодии предполагаются два пуска ракет "Союз-2.1в" с Плесецка. Первый из них станет завершающим испытательным пуском ракеты", — сказал собеседник агентства.
В 2013-2018 годах было выполнено четыре пуска "Союза-2.1в" с космодрома Плесецк. Во время одного из пусков в декабре 2015 года из-за отказа системы отделения спутник "Канопус-СТ" не отделился от разгонного блока "Волга" и вместе с ним сошел с орбиты.
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Технологии , Наука и техника , РИА Новости , Плесецк
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