Два пуска «Союза-2.1в» пройдут в первой половине года, сообщил источник

Два пуска ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" планируется осуществить с космодрома Плесецк в первой половине 2019 года, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что в 2019 году намечается пятый и последний пуск "Союза-2.1в" в рамках летных испытаний ракеты.

"В первом полугодии предполагаются два пуска ракет "Союз-2.1в" с Плесецка. Первый из них станет завершающим испытательным пуском ракеты", — сказал собеседник агентства.

В 2013-2018 годах было выполнено четыре пуска "Союза-2.1в" с космодрома Плесецк. Во время одного из пусков в декабре 2015 года из-за отказа системы отделения спутник "Канопус-СТ" не отделился от разгонного блока "Волга" и вместе с ним сошел с орбиты.