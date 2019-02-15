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Илон Маск считает, что однажды полет на Марс будет стоить менее $100 тыс. 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: AP Photo/Kiichiro Sato
Стоимость полета на космическом корабле на Марс однажды может оказаться ниже $100 тыс. Иными словами, его смогут себе позволить большинство жителей промышленно развитых государств, считает глава SpaceX Илон Маск.
Один из пользователей Twitter 10 февраля задал Маску вопрос, какова будет примерная стоимость билета на ракету на Луну или Марс, учитывая принцип многоразового применения ступеней носителя SpaceX.
"Это будет в большой степени зависеть от объема [груза]. Однако я убежден, что когда-нибудь переезд на Марс (обратный билет бесплатный) будет стоить меньше $500 тыс. или даже менее $100 тыс. Это достаточно низкая цена для большинства людей в экономически развитых странах, которые могут продать свой дом на Земле и переехать на Марс, если хотят", — ответил глава компании.
На ежегодной ярмарке технологий SXSW, проходившей в марте 2018 года в Остине (Техас), Маск заявил о начале программы колонизации Марса в 2022 году и планах по запуску туда двух кораблей с астронавтами в 2024 году. Не так давно компанией SpaceX была представлена концептуальная модель марсианского скафандра.
Маск планирует использовать для освоения Красной планеты двигатели Raptor для ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship. С помощью этой системы предполагается выводить на орбиту до 100 тонн полезной нагрузки, в корабле смогут разместиться до 100 человек. Предполагается, что все основные компоненты Starship будут использоваться многократно.
SpaceX была основана Маском в 2002 году. В прошлом году компания успешно осуществила 21 ракетный пуск, в том числе 20 Falcon-9 и один — Falcon Heavy. В 2017 году ее носители использовались 18 раз. Кроме того, в числе наиболее интересных разработок SpaceX — различные модификации корабля Dragon и технология возвращения отработанной первой ступени носителя Falcon 9 для повторного использования.
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Технологии , Наука и техника , Илон Маск , SpaceX
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