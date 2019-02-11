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NASA опубликовало панораму Марса, сделанную марсоходом Curiosity 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: NASA
NASA опубликовало видео панорамы Марса, сделанной американским марсоходом Curiosity, сообщается на официальном сайте космического агентства.
Как сообщается, марсоход спустился с хребта Веры Рубин, находящегося на горе Эолида, центральном пике марсианского кратера Гейл, после более чем года исследований. Перед уходом марсоход сделал 360-градусную панораму района его последнего бурения на хребте Rock Hall. Марсоход проведет следующий год, исследуя глиняные отложения данного района.
Космическое агентство смонтировало видео на основе панорамы, сделанной марсоходом 19 декабря.
Curiosity совершил в 2012 году посадку в районе марсианского кратера Гейл, в котором хорошо просматриваются глубинные слои марсианского грунта, раскрывающие геологическую историю планеты. Основными задачами миссии Curiosity на Марсе является проведение детальных геологических и геохимических исследований, изучение атмосферы и климата планеты, поиск воды или следов ее присутствия, органических веществ. Эти данные помогут определить, был ли когда-то Марс пригоден для жизни и есть ли на нем места, пригодные для жизни сейчас.
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Технологии , Наука и техника , Роскосмос , NASA
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