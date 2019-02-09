Сверхтяжелая ракета «Енисей» отправит к Луне макет корабля «Федерация»

Первая сверхтяжелая ракета-носитель "Енисей", старт которой запланирован на 2028 год, запустит к Луне макет нового космического корабля "Федерация", говорится в документе головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш , имеющемся в распоряжении РИА Новости

"Испытания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса с макетом пилотируемого транспортного корабля в беспилотном режиме", — заявлено в качестве цели первого пуска ракеты "Енисей" в 2028 году.

Ракета отправит макет нового российского пилотируемого корабля "Федерация" к Луне, он облетит ее и вернется на Землю.

В документе добавляется, что за шесть лет до этого состоится еще один запуск макета нового корабля. Первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", согласно планам, в 2022 году состоится тоже с макетом "Федерации". В рамках начала летных испытаний ракеты и корабля "Федерацию" выведут на низкую околоземную орбиту.

Ранее в контрактной документации на изготовление "Союза-5" макет "Федерации" не значился. Говорилось, что первая ракета "Союз-5" должна отправиться в полет с космическим аппаратом или его макетом.