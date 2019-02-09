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Сверхтяжелая ракета «Енисей» отправит к Луне макет корабля «Федерация» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: nasa
Первая сверхтяжелая ракета-носитель "Енисей", старт которой запланирован на 2028 год, запустит к Луне макет нового космического корабля "Федерация", говорится в документе головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Испытания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса с макетом пилотируемого транспортного корабля в беспилотном режиме", — заявлено в качестве цели первого пуска ракеты "Енисей" в 2028 году.
Ракета отправит макет нового российского пилотируемого корабля "Федерация" к Луне, он облетит ее и вернется на Землю.
В документе добавляется, что за шесть лет до этого состоится еще один запуск макета нового корабля. Первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", согласно планам, в 2022 году состоится тоже с макетом "Федерации". В рамках начала летных испытаний ракеты и корабля "Федерацию" выведут на низкую околоземную орбиту.
Ранее в контрактной документации на изготовление "Союза-5" макет "Федерации" не значился. Говорилось, что первая ракета "Союз-5" должна отправиться в полет с космическим аппаратом или его макетом.
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Технологии , Наука и техника , Роскосмос , ЦНИИМАШ , РИА Новости
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