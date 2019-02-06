В России запустят уникальный ядерный реактор

«В ближайшее время мы рассчитываем на энергетический пуск реактора в Гатчине», — сказал Котюков, передает РИА «Новости».

Уникальный высокопоточный реактор ПИК был возведен в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова, который входит в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Реактор ПИК является установкой класса «мегасайенс», он по многим параметрам является лучшим в мире устройством для изучения вещества на уровне наномасштабов при помощи нейтронного излучения. Он позволит проводить исследования по физике, химии, биологии, геологии, медицине, материаловедению и т.д.