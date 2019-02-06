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В России запустят уникальный ядерный реактор 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
На площадке Курчатовского института в Ленинградской области вскоре запустят уникальный исследовательский ядерный реактор ПИК, об этом заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.
«В ближайшее время мы рассчитываем на энергетический пуск реактора в Гатчине», — сказал Котюков, передает РИА «Новости».
Уникальный высокопоточный реактор ПИК был возведен в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова, который входит в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».
Реактор ПИК является установкой класса «мегасайенс», он по многим параметрам является лучшим в мире устройством для изучения вещества на уровне наномасштабов при помощи нейтронного излучения. Он позволит проводить исследования по физике, химии, биологии, геологии, медицине, материаловедению и т.д.
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Технологии , Наука и техника , Михаил Котюков , Курчатовский институт , РИА Новости , Ленинградская область
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