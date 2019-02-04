Криптобиржа не может вернуть деньги клиентам из-за смерти владельца

Клиенты криптобиржи QuadrigaCX не могут вернуть свои деньги — причиной этому стала внезапная кончина 30-летнего владельца сервиса Джеральда Коттена. Его жена утверждает, что свыше $190 млн в криптовалюте хранились на так называемом «холодном кошельке», пароль от которого знал только Коттен.

Клиенты канадской криптобиржи QuadrigaCX рискуют никогда больше не увидеть свои деньги. Дело в том, что в декабре 2018 года 30-летний владелец сервиса Джеральд Коттен скоропостижно скончался. Как следует из показаний его вдовы Дженнифер Робертсон , большая часть средств клиентов в размере $190 млн хранилась в «холодном кошельке», доступ к которому был только у Коттена.

«Холодный кошелек» является одним из самых надежных хранилищ для криптовалюты — он не подключен к интернету, а значит его невозможно взломать. Такие кошельки работают в режиме офлайн и не предназначены для быстрых транзакций. Тем не менее вскрыть его можно лишь одним способом — ввести пароль.

По словам Робертсон, пароль от кошелька знал только ее покойный муж.

«Ноутбук, с помощью которого Джерри вел дела, запаролен, и я не знаю комбинацию или ключ восстановления. Несмотря на долгие и усердные поиски, я не смогла узнать, был ли пароль записан где-нибудь на бумаге», — говорится в письменных показаниях вдовы.

На официальном сайте криптобиржи висит сообщение следующего содержания.

«Последние несколько недель мы пытались решить наши проблемы с ликвидностью, включающие в себя меры по обнаружению и обеспечению безопасности резервов криптовалюты, хранимых в холодных кошельках… а также поиску финансовой организации, готовой принять банковские вексели, которые будут нам направлены. К сожалению, эти попытки не увенчались успехом», — сообщает совет директоров компании.

Сообщается, что на холодном кошельке Джеральда Коттена хранится внушительное количество криптовалюты, включая свыше 26 тыс. биткоинов, 11 тыс. биткоин кэш, 11 тыс. биткоин кэш SV, 35 тыс. биткоин голд, 199 тыс. лайткоинов и 429 тыс. эфира.

Криптобиржи часто становятся объектами хакерских атак, так как позволяют за один взлом завладеть большим количеством денежных средств. Коттен пытался обезопасить себя от злоумышленников, переведя большую часть криптовалюты на холодный кошелек, до которого практически невозможно добраться хакеру.

Такая мера действительно является действенной, если где-то существует резервная копия всех паролей, позволяющая получить деньги, если с владельцем кошелька что-то случится.

Тем не менее Джеральд Коттен не посчитал нужным подстраховаться, из-за чего страдают клиенты всей биржи. Как следует из материалов суда, всего на QuadrigaCX хранились средства 115 тыс. человек.

Разумеется, эти люди остались недовольны бездействием совета директоров.

В одной из тем на форуме Reddit пользователи предполагают, что Коттен сымитировал собственную смерть, чтобы сбежать с деньгами, и требуют провести расследование.

«Когда пыль уляжется, она [вдова Коттена] переедет к нему на его частный остров, оплаченный средствами из холодного кошелька, к которому они «потеряли доступ». Неплохой план», — пишет юзер justinbeebers.

Некоторые, впрочем, уже смирились с тем, что криптовалюту уже не вернешь.

В 2017 году стало известно о другой истории, связанной с досадной потерей криптовалюты. Британец Джеймс Хоуэллс выбросил жесткий диск от своего ноутбука на свалку, слишком поздно вспомнив, что на нем хранились 7,5 биткоинов.

Хоуэллс занимался майнингом биткоинов десять лет назад, когда валюта еще стоила не так дорого. По текущему курсу 7,5 тыс. биткоинов равняются $25 млн Житель Великобритании установил, куда могли вывезти жесткий диск с бесценным содержимым, но местные власти запретили ему раскапывать мусорный полигон. Известно, что для поиска устройства понадобится не менее 15 человек и двух экскаваторов.

Похожая история случилась с журналистом портала Gizmodo Кэмпбелом Симпсоном, который приобрел 1400 биткоинов в 2010 году — он заинтересовался криптовалютой и решил «попробовать». Симпсон тоже хранил биткоины офлайн на холодном кошельке, то есть обычном жестком диске. Журналист выбросил диск, так как он начал потрескивать, и вспомнил о криптовалюте слишком поздно.