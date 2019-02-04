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Появилось изображение первого в России гиперзвукового космического дрона 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
В распоряжении РИА Новости появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.
На фото представлен беспилотник самолетного типа с одним двигателем, который является прототипом перспективного многоразового летательного аппарата. На втором изображении, также имеющемся в распоряжении РИА Новости, показана схема выведения данного аппарата на орбиту и его возвращения на землю при помощи парашютов.
предоставлено компанией "ИСОН"
Ранее в Фонде "Сколково" РИА Новости сообщили, что разрабатываемый компанией "ИСОН" в интересах "Роскосмоса" многоразовый летный демонстратор оснащен собственной двигательной установкой для разгона до требуемых скоростей и использует на начальном этапе полета самолет-носитель. Это делает его многоразовым и дает возможность многократного повторения испытаний и повышения качества предварительной летной отработки.
предоставлено компанией "ИСОН"
Как сообщил агентству генеральный директор АО "ИСОН" Юрий Бахвалов, для производства данного летательного аппарата будут использоваться только серийные комплектующие российского производства, а двигатель беспилотник получит от разгонного блока "Бриз-М" — 14Д30. Собеседник сообщил, что использовать аппарат для ударных целей не планируется. А отвечая на вопрос о том, будет ли предлагаться этот беспилотник на экспорт, отметил, что "на сегодняшний день планируются проведения экспериментов в интересах зарубежных заказчиков".
"В 2023 планируется проведение пяти летных испытаний опытного образца с использованием самолета-носителя, которым будет М-55 "Геофизика", — сказал Бахвалов, говоря о сроках реализации данного проекта.
Предполагается, что аппарат сможет летать на высотах до 160 километров при скоростях 7 махов или выводить космические аппараты на орбиту высотой до 500 километров. Каждый такой гиперзвуковой аппарат рассчитан на не менее чем 50 полетов.
На стадии разработки с 2015 года по 2017 год к проекту было привлечено 25 миллионов рублей частного инвестора Корпорации "Проект-техника", а также был получен грант от Фонда "Сколково" в размере 30 миллионов рублей. В данный момент идет активная подготовка к выполнению второй стадии работ, стоимость которой составит 280 миллионов рублей. В дополнение к гранту Фонда "Сколково", объем которого может составить 120 миллионов рублей, компания планирует привлечь средства соинвесторов в объеме 160 миллионов рублей. В настоящий момент имеется частный соинвестор с объемом финансирования 80 миллионов руб.
В рамках проекта в 2017–2018 годах была разработана программа аэродинамических испытаний, изготовлена аэродинамическая модель, которая прошла испытания в аэродинамических трубах на скоростях до 4 махов. Помимо лицензии "Роскосмоса", был получен международный сертификат системы менеджмента качества на разработку и создание ракетно-космической техники.
Предполагается, что в ходе реализации второй стадии испытаний (2019-2021 годы) будет разработана техническая документация на летательный аппарат, наземный комплекс и макеты для испытаний, подготовлено производство, изготовлен макет и проведены динамические испытания. В третью стадию (2021-2023 годы) войдут изготовление макетов и проведения испытаний с ними, подготовка летной базы и самолета-носителя, изготовление штатного летательного аппарата и проведение пяти летных испытаний с использованием самолета-носителя.
Корпорация "Проект-техника" занимается производством специализированной мобильной техники и электротехники. Продукция корпорации представлена в 21 стране мира как самостоятельные изделия и комплексы, либо в составе комплексов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. По отдельным видам инициативно разработанных изделий корпорация является единственным поставщиком Министерства обороны РФ.
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Технологии , Наука и техника , Министерство обороны , Роскосмос , Фонд Сколково , РИА Новости
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