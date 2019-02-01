Российского андроида научили «выходить» в открытый космос

Российский человекоподобный робот SAR-401 прошел несколько испытаний в Центре подготовки космонавтов. Об этом сообщил старший научный сотрудник ЦПК Юрий Чеботарев.

«С этим роботом было проведено уже несколько испытаний. В частности, на тренажере "Выход-2"». — заявил Чеботарев на академических чтениях по космонавтике.

«Выход-2» является тренажером для имитации выхода космонатов в открытый космос и передвижения на других планетах в скафандре.

По словам Чеботарева, андроид работает в режиме копирования движений человека-оператора. Ученый отметил, что в ЦПК также создан стенд для подготовки космонавтов для управления такими роботами как в виртуальной реальности, так и с использованием натурного образца андроида.