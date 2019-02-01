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Российского андроида научили «выходить» в открытый космос 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Человекоподобный робот SAR-401 прошел испытания в Центре подготовки космонавтов.
Российский человекоподобный робот SAR-401 прошел несколько испытаний в Центре подготовки космонавтов. Об этом сообщил старший научный сотрудник ЦПК Юрий Чеботарев.
«С этим роботом было проведено уже несколько испытаний. В частности, на тренажере "Выход-2"». — заявил Чеботарев на академических чтениях по космонавтике.
«Выход-2» является тренажером для имитации выхода космонатов в открытый космос и передвижения на других планетах в скафандре.
По словам Чеботарева, андроид работает в режиме копирования движений человека-оператора. Ученый отметил, что в ЦПК также создан стенд для подготовки космонавтов для управления такими роботами как в виртуальной реальности, так и с использованием натурного образца андроида.
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Технологии , Наука и техника , Центр подготовки космонавтов
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