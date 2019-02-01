Химический состав Вселенной постоянно меняется

Состав вселенной — элементы, которые являются строительными блоками для каждого кусочка материи, постоянно меняется и постоянно развивается благодаря жизни и смерти звезд. Процесс формирования элементов при росте, взрывах, слияниях звезд, был подробно описан в обзорной статье, опубликованной 31 января в журнале Science.

«Во вселенной произошли некоторые очень интересные изменения. То есть ее периодическая таблица (общее количество элементов во Вселенной) сильно изменилась», — отметил Дженнифер Джонсон , профессор астрономии из Университета штата Огайо, автор статьи. «В течение 100 миллионов лет после Большого взрыва не было ничего, кроме водорода, гелия и лития. А потом мы начали получать углерод, кислород и действительно важные элементы».

Периодическая таблица

помогает людям понять элементы Вселенной

с 1860-х годов, когда русский химик Дмитрий

Менделеев признал, что некоторые элементы

обладают разными химическими свойствами

и сформировал их в диаграмму — периодическую

таблицу. Это химический способ организации

элементов, помогающий ученым от начальной

школы до лучших лабораторий мира понять,

как материалы вокруг Вселенной способны

собираються вместе.

Но, как давно известно

ученым, периодическая таблица просто

состоит из звездной пыли: большинство

элементов периодической таблицы, от самого легкого водорода до более тяжелых

элементов, таких как лоуренсий, возникли

в звездах.

Таблица выросла, когда

были открыты новые элементы (синтетические

элементы), созданные в лабораториях по всему миру, но основы Менделеева в понимании атомного веса и строительных

блоков Вселенной остались неизменны.

Нуклеосинтез — процесс создания нового элемента, начался с Большого взрыва, который произошел около 13,7 миллиардов лет назад. Самые легкие элементы Вселенной, водород и гелий, были первыми результатами Большого взрыва. Но более тяжелые элементы — почти все остальные элементы периодической таблицы, в значительной степени являются продуктами жизни и смерти звезд.

По данным Джонсона,

звезды с большой массой, в том числе

некоторые в созвездии Ориона, на расстоянии около 1300 световых лет от Земли, соединяют элементы гораздо

быстрее, чем звезды с низкой массой. Эти грандиозные звезды сливают водород и гелий в углерод и превращают углерод в магний, натрий и неон. Звезды с большой

массой умирают, взрываясь в сверхновые,

выпуская элементы, от кислорода до кремния в пространство вокруг них.

Меньшие звезды с малой

массой (звезды размером с наше Солнце)

объединяют в своих ядрах водород и гелий. Этот гелий затем сливается с углеродом. Когда маленькая звезда

умирает, она оставляет позади белую

карликовую звезду. Белые карлики

синтезируют другие элементы, когда они сливаются и взрываются. Взрывающийся

белый карлик может отправить кальций

или железо в окружающую его пропасть.

Слияние нейтронных звезд может создать

родий или ксенон. Подобно людям, звезды

живут и умирают в разных временных

масштабах и в результате этого возникают

различные химические элементы, что со временем меняет состав Вселенной.

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