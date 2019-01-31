Ученые превратили в беспроводной источник питания сигнал Wi-Fi

Ученые из МІТ (Массачусетского технологического института) начали разработку устройства, способного питаться от сигналов Wi-Fi.

Новое устройство, благодаря трансформирующейся радиочастотной антенне, позволяет улавливать электромагнитные волны, включая сигналы Wi-Fi, в качестве переменного электрического тока.

Рекантенна подключается к двухмерному полупроводнику толщиной в несколько атомов, который преобразует переменный ток в постоянный. Подобная технология позволит создавать мобильные устройства без аккумуляторов, так как питаться они будут «по воздуху».

Один из авторов изобретения Томас Паласиос сообщает: «Мы разработали новый способ питать энергией сложные электронные системы будущего — собирая энергию Wi-Fi таким способом, который […] позволит сделать умным каждый объект вокруг нас».

Помимо этого, преобразователь радиосигналов может выпускаться в форме пленки для технологию грядущих гибких смартфонов, IoT-устройств (интернета вещей), а также медицинских имплантов.