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Ученые превратили в беспроводной источник питания сигнал Wi-Fi 

MobiDevices + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Ученые из МІТ (Массачусетского технологического института) начали разработку устройства, способного питаться от сигналов Wi-Fi.
Новое устройство, благодаря трансформирующейся радиочастотной антенне, позволяет улавливать электромагнитные волны, включая сигналы Wi-Fi, в качестве переменного электрического тока.
Рекантенна подключается к двухмерному полупроводнику толщиной в несколько атомов, который преобразует переменный ток в постоянный. Подобная технология позволит создавать мобильные устройства без аккумуляторов, так как питаться они будут «по воздуху».
Один из авторов изобретения Томас Паласиос сообщает: «Мы разработали новый способ питать энергией сложные электронные системы будущего — собирая энергию Wi-Fi таким способом, который […] позволит сделать умным каждый объект вокруг нас».
Помимо этого, преобразователь радиосигналов может выпускаться в форме пленки для технологию грядущих гибких смартфонов, IoT-устройств (интернета вещей), а также медицинских имплантов.
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Технологии , Гаджеты , Интернет , Наука и техника
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