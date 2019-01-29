Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ученые предложили избавляться от мусора, добавляя его в топливо 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработали экономически выгодный и экологически чистый метод утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) путем сжигания в составе композиционного топлива (низкосортный уголь + вода + жидкий горючий отход). Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Cleaner Production.
Ежегодно на территории России образуется более 50 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Система обращения с таким перспективным для промышленности сырьем развита слабо: повторное использование, вторичная переработка, применение в качестве топлива для выработки тепла и электричества на сегодняшний день мало распространены.
Как сообщил доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков, добавление отходов в состав композиционного топлива ТЭС может стать основой для снижения общих объемов захоронения и стимулирования развития сопутствующих технологий обращения с ТБО, а также снижения объемов потребления углей энергетических марок для нужд генерации энергии.
При этом он пояснил, что научный коллектив провел исследование закономерностей и характеристик зажигания и горения группы составов композиционного жидкого топлива с мелкодисперсными частицами ТБО (древесина, резина, пластик, картон) в условиях, соответствующих условиям горения топлива в топках энергетических котлов. "Мы установили, что топливо с ТБО горит не хуже, чем составы без добавления этого компонента, а содержание оксидов азота и серы в дымовых газах существенно ниже", ‒ отметил Дмитрий Глушков, подчеркнув, что максимальная разница в концентрациях достигает 70% и 45% соответственно.
По мнению ученых, это позволит обеспечить основу для разработки экологически чистой и экономически выгодной технологии утилизации ТБО, которые нельзя переработать в настоящее время. Такая технология, например, может быть внедрена на существующих объектах угольной теплоэнергетики в переходный период в течение 10–15 лет при модернизации системы обращения с отходами — переход от модели складирования и захоронения ТБО к модели их переработки и повторного использования, когда строительство мусоросжигательных заводов нецелесообразно.
Напомним, что в 2017 году специалисты ТПУ разработали группу составов жидкого композиционного топлива, основанного на промышленных отходах (низкосортный уголь, вода и горючая жидкость), теплота сгорания которого сравнима с показателями энергетического угольного топлива при меньших выбросах парниковых газов.
По словам ученых, широкое использование перспективного топлива на практике будет способствовать решению глобальных экологических и энергетических проблем.
Последние новости
Готовится "великое ограбление" на 251 миллиард долларов Пушков прокомментировал отказ Банка Англии вернуть Мадуро золото В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Комментарии
Технологии , Наука и техника , Дмитрий Глушков , Томский политех
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Ботинки рабочего стали причиной взрыва фуры
Происшествия
Обидчик Скабеевой ответил на предупреждение Кадырова
В мире Украина
Раскрыты подробности нового мирного плана по Донбассу
В мире Украина
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
Строивший «Восточный» топ-менеджер найден мертвым
Происшествия
США связали появление «Охотника» с Сирией
Оружие Армия
«Крым» нашли чудом
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение