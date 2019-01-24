Хакерская атака на незащищенное устройство интернета вещей чуть не привела к трагедии — несколько семей из Северной Калифорнии сообщили о том, что их «умные» камеры начали транслировать предупреждение о неминуемом ракетном ударе со стороны КНДР. Как оказалось, это уже не первый раз, когда гаджет от этого производителя был взломан злоумышленниками, чтобы напугать владельцев.
Семья Лайонс из Северной Калифорнии поделилась самым страшным опытом в своей жизни — взломанная хакерами «умная» камера бренда Nest (принадлежит Google) начала транслировать сообщения о неминуемом ракетном ударе со стороны КНДР.
«Северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты направляются в Лос-Анджелес, Чикаго и Огайо», — предупредило устройство, снова и снова повторяя сообщение.
Владелица камеры Лора Лайонс заявила о том, что ее семья испытала «пять минут чистого ужаса», а 8-летний ребенок от страха спрятался под одеяло.
«Она [камера] предупредила о том, что США и Северная Корея начали войну, а людям в опасных зонах дается три часа на эвакуацию. Сообщение казалось подлинным, оно звучало громко, и мы сразу обратили на него внимание. Это были пять минут чистого ужаса. Еще полчаса нам понадобилось, чтобы выяснить, что происходит», — сообщила женщина.
Миссис Лайонс и ее муж включили телевизор, но не нашли в эфире подтверждения чрезвычайной ситуации. Они также позвонили в службу спасения, но и там ничего не слышали об агрессии Северной Кореи.
После этого супруги позвонили в службу технической поддержки Nest и выяснили, что стали жертвами хакерской атаки. По словам представителя компании, кибервзломы стали возможными не из-за уязвимости самого устройства, а из-за компрометации паролей, которые попадают в сеть в результате утечек баз данных.
Как оказалось, это уже не первый тревожный инцидент, связанный с устройствами Nest. В декабре 2018 года стало известно о другом хакерском взломе — около полуночи супруги из Хьюстона услышали чужой голос в своей комнате.
«Я украду вашего ребенка. Я сейчас в его комнате», — заявил неизвестный.
Эллен Ригни и ее муж вбежали в комнату своего 4-месячного сына Топпера, за которым следили с помощью камеры Nest в качестве радионяни. К счастью, Топпер мирно спал в своей кроватке, а рядом с ним никого не было. Тогда семья Ригни поняла, что злоумышленник просто развлекался, пугая их с помощью передатчика.
Летом прошлого года произошла другая история — многодетная мать Габби Надер выбросила «умную» камеру после того, как ее двухлетняя дочь рассказала, что общается с неким мужчиной с помощью гаджета.
Такие взломы перестают быть редкостью в современном мире, так как все больше семей покупают одно или несколько устройств, имеющих подключение к интернету. Исследование 2018 года показало, что треть всех американских семей имеют дома «умные» гаджеты.
В большинстве таких случаев дело действительно не в уязвимости гаджетов, а в халатном отношении пользователей к своим паролям, которые утекают в сеть, а потом продаются на «черных рынках» за символические деньги. Если в вашем доме есть устройства интернета вещей, ИБ-эксперты рекомендуют предпринять базовые меры безопасности — не использовать одни и те же пароли, а также сразу сменить стартовую комбинацию, установленную на устройство по умолчанию.
В начале прошлого года жители Гавайев получили SMS-сообщения с предупреждением о баллистической ракете, летящей в сторону островов. «Немедленно найдите убежище. Это не учебная тревога», — говорилось в послании, напугавшем граждан до состояния неконтролируемой паники.
Как выяснилось позднее, сообщение было отправлено по ошибке из-за того, что ответственный сотрудник «нажал не на ту кнопку».
«Я знаю из первых уст, какое воздействие оказало сегодняшнее ложное предупреждение на всех нас на Гавайях, я приношу извинения за боль и смятение, которые оно вызвало. Я тоже ужасно огорчен этим и делаю все возможное, чтобы незамедлительно улучшить наши системы оповещения о чрезвычайных ситуациях», — написал губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж в своем твиттере.
Весной того же года во Флориде жителям города Лейк Уорт разослали сообщения с оповещением о нападении зомби. Уточняется, что сообщения были разосланы по ошибке во время отключения электроэнергии. Рассылку получили более 7 тыс. человек.