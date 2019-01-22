Рыбным костям нашли применение в космосе

Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН разработали технологию переработки рыбных останков для их использования в космосе. Об этом сообщили в пресс-службе центра, передает РИА Новости.

Согласно исследованию, рыбные кости, чешую и внутренности можно будет переработать в питательный раствор для выращивания растений. В ходе экспериментов ученые использовали отходы карася. В будущем планируется использовать в переработке упаковку и санитарно-гигиенические материалы.

Отмечается, что технология станет одним из звеньев будущей замкнутой системы жизнеобеспечения человека в космосе. По словам ученых, предложенная ими система переработки отходов позволит сделать будущие базы на Луне или Марсе более дешевыми и автономными.

Работы выполняются в рамках госзадания по программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы. Результаты исследования опубликованы в журнале Life Sciences in Space Research.