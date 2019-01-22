Источник рассказал о сокращении длительности полета космонавта ОАЭ на МКС

Длительность полета первого космонавта ОАЭ на Международную космическую станцию, который намечают на сентябрь-октябрь, уменьшена с десяти до восьми суток, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.

Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что запуск космического корабля "Союз МС-15", на котором первый космонавт ОАЭ отправится на МКС, предлагается перенести с 18 октября на 23 сентября. При этом посадка корабля "Союз МС-12", на котором араб вернется на Землю, намечается на 3 октября. Таким образом, длительность полета первого космонавта ОАЭ должна была составить десять дней.

"По новому плану, старт "Союза МС-15" стоит на 25 сентября, то есть продолжительность полета араба при сохраняющейся дате посадки "Союза МС-12" 3 октября будет восемь суток, а не десять", — сказал собеседник агентства.

В сентябре 2018 года в подмосковном ЦПК началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ для полета на МКС — военных летчика Хаззаа Аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана Аль-Нейади. Первоначально данный полет намечался на апрель 2019 года, однако был отложен из-за аварийного запуска корабля "Союз МС-10" в октябре 2018 года.