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«Аэрофлот» прервал молчание после захвата самолета
«Аэрофлот» прервал молчание после захвата самолета

Источник рассказал о сокращении длительности полета космонавта ОАЭ на МКС 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Flickr / NASA Johnson
Длительность полета первого космонавта ОАЭ на Международную космическую станцию, который намечают на сентябрь-октябрь, уменьшена с десяти до восьми суток, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.
Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что запуск космического корабля "Союз МС-15", на котором первый космонавт ОАЭ отправится на МКС, предлагается перенести с 18 октября на 23 сентября. При этом посадка корабля "Союз МС-12", на котором араб вернется на Землю, намечается на 3 октября. Таким образом, длительность полета первого космонавта ОАЭ должна была составить десять дней.
"По новому плану, старт "Союза МС-15" стоит на 25 сентября, то есть продолжительность полета араба при сохраняющейся дате посадки "Союза МС-12" 3 октября будет восемь суток, а не десять", — сказал собеседник агентства.
Ранее начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов сообщил, что полет первого космонавта ОАЭ, скорее всего, состоится в конце 2019 года.
В сентябре 2018 года в подмосковном ЦПК началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ для полета на МКС — военных летчика Хаззаа Аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана Аль-Нейади. Первоначально данный полет намечался на апрель 2019 года, однако был отложен из-за аварийного запуска корабля "Союз МС-10" в октябре 2018 года.
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Технологии , Наука и техника , Павел Власов , Центр подготовки космонавтов , РИА Новости , ОАЭ
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