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Китай вывел на орбиту четыре новых спутника 

Мир24 + ещё 2 13 часов назад
Фото: NASA
Китай успешно вывел на околоземную орбиту четыре новых спутника, сообщило агентство ТАСС. Запуск осуществлялся с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-11».
Все четыре спутника разработаны и произведены в Китае. Два из них предназначены для спектральных исследований и будут использоваться в лесном хозяйстве, судоходстве, океанографии, для разведывания природных ресурсов и в сфере экологии.
Еще один спутник «Линцюэ-1А» весом 10 килограмм пробудет на орбите три года на высоте 500 км в составе группы аналогичных микроспутников. Этот проект нацелен на дистанционное зондирование планеты. Четвертый научный спутник поможет проводить астрономические наблюдения и будет использоваться в сфере науки и образования.
Это уже второй запуск для КНР в 2019 году, первый состоялся 11 января. Тогда на орбиту был выведен коммуникационно-вещательный спутник «Чжунсинь 2D».
А для ракет-носителей «Чанчжэн», что дословно переводится как «великий поход», этот запуск стал уже 299-м. Из 39 запусков, осуществленных Китаем в 2018 году, в 37 использовалась именно эта ракета-носитель.
Китай активно наращивает количество космических запусков. В 2018 году по этому показателю он уже обогнал все остальные страны. Амбициозная космическая программа КНР уже в 2020-2025 годах предполагает исследование Марса и астероидов. А 3 января китайский аппарат совершил мягкую посадку на обратную сторону Луны — первую в истории человечества — и доставил туда семена хлопка, которые дали всходы.
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Технологии , Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Китай
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