Ученые предложили создать спутниковую систему защиты Земли от астероидов

МОСКВА , 18 янв — РИА Новости . Российские ученые предложили разместить на орбите Земли группировку малых спутников для изучения и отработки технологий перехвата потенциально опасных астероидов, запускать аппараты планируется на ракете «Днепр» (конверсионный вариант стратегического носителя «Воевода», который по западной классификации называется «Сатана»).

Рассказать о разработке сотрудники корпорации «Рособщемаш», Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), Центра планетной защиты, рабочей группы РАН «Риск и безопасность», предприятия «Главкосмос пусковые услуги» и Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ) планируют на Королевских чтениях 2019 года в Москве.

"Обстоятельства позволяют приступить к реализации проекта «Космический патруль», предусматривающего запуски относительно недорогих космических аппаратов малого класса для изучения астероидов, сближающихся с Землей", — говорится в тезисах доклада, опубликованных сайте Чтений.

Как следует из документа, одновременно, можно будет начать отработку спутников обнаружения, разведки и перехвата потенциально опасных астероидов. Это будут космические аппараты-наблюдатели, -разведчики и -перехватчики. Эшелон оперативного реагирования системы планетарной защиты планируется назвать «Цитадель-1».

Ученые отмечают, что в сфере притяжения Земли ежегодно пролетают около 150 астероидов.