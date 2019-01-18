Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые предложили создать спутниковую систему защиты Земли от астероидов 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские ученые предложили разместить на орбите Земли группировку малых спутников для изучения и отработки технологий перехвата потенциально опасных астероидов, запускать аппараты планируется на ракете «Днепр» (конверсионный вариант стратегического носителя «Воевода», который по западной классификации называется «Сатана»).
Рассказать о разработке сотрудники корпорации «Рособщемаш», Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), Центра планетной защиты, рабочей группы РАН «Риск и безопасность», предприятия «Главкосмос пусковые услуги» и Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ) планируют на Королевских чтениях 2019 года в Москве.
"Обстоятельства позволяют приступить к реализации проекта «Космический патруль», предусматривающего запуски относительно недорогих космических аппаратов малого класса для изучения астероидов, сближающихся с Землей", — говорится в тезисах доклада, опубликованных сайте Чтений.
Как следует из документа, одновременно, можно будет начать отработку спутников обнаружения, разведки и перехвата потенциально опасных астероидов. Это будут космические аппараты-наблюдатели, -разведчики и -перехватчики. Эшелон оперативного реагирования системы планетарной защиты планируется назвать «Цитадель-1».
Ученые отмечают, что в сфере притяжения Земли ежегодно пролетают около 150 астероидов.
Последние новости
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев На Украине арестовали высланную из России журналистку Бойко Названы страны с самыми красивыми женщинами
Комментарии
Технологии , Наука , Наука и техника , РАН , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэр Саратова «наказал» водителя маршрутки4
Пугачева разразилась гневной отповедью8
У Зеленского нашли три компании в России
Умерла путешественница баба Лена48
Резкий выпад Порошенко и другие события дня19
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
05:16
Ефременкова обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес Другое
00:44
Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате
Политика
04:15
Россия приняла окончательное решение по ПАСЕ
Политика
10:58
Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире
00:37
Охранники ограбили свой же магазин
Происшествия Криминал
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение