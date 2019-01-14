Имущество компании Telegram может отойти Великобритании

Регистрационная палата Великобритании опубликовала официальный документ, согласно которому компания Telegram Messenger LLP будет ликвидирована автоматически, если Павел Дуров в два ближайших месяца не передумает. При этом сообщается, что если Telegram будет вычеркнута из реестра, оставшиеся после ликвидации права и имущества отойдут британской короне. Окажется ли личная переписка россиян в руках британских спецслужб — разбиралась «Газета.Ru»

Судьба мессенджера решится за два месяца

Глава Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации юридического лица Telegram Messenger LLP 19 декабря 2018 года — соответствующий документ был внесен в Регистрационную палату Великобритании.

Причины ликвидации компании официально не называются. «Газета.Ru» связалась с представителями правозащитной организации «Агора», представляющей интересы мессенджера Дурова в России , но они заявили о том, что не имеют никакого отношения к этой истории и узнали о ней из СМИ.

14 января на официальном сайте Регистрационной палаты появилось предупреждение для Павла Дурова — учреждение указывает на тот факт, что если владелец юридического лица не передумает в ближайшие два месяца, то Telegram Messenger LLP будет вычеркнута из реестра автоматически.

При этом сообщается, что все права и имущество, которые останутся после ликвидации, отойдут в собственность британской короны.

Разумеется, это сообщение вызывает вопросы касательно сохранности переписки и персональных данных пользователей популярного мессенджера, чья ежемесячная аудитория составляет около 200 млн активных юзеров.

Как сообщил «Газете.Ru» технический директор ООО «ТСС» Илья Шарапов, весьма сомнительно, что хоть какая-то техническая часть компании Дурова располагалась в Великобритании, несмотря на то, что она там зарегистрирована. Дело в том, что по британским законам, в отличие, например, от России, технологическая компания не обязана иметь сервера на территории страны.

«Скорее всего, вся переписка располагалась на серверах в другой стране. Не факт, что Павел Дуров владеет этими серверами, скорее всего, арендует — по крайней мере, когда в России блокировали Telegram, стало известно о том, что он арендовал IP-адреса у Amazon и Google.

В этом случае ничего физического власти Великобритании арестовать не смогут, т.е. код мессенджера, переписка пользователей и все остальное находятся в более-менее безопасном месте.

В каком — я не знаю. И вряд ли кто-то действительно знает», — прокомментировал эксперт.

По словам директора по digital & social media компании PR Partner Фейзуллова Дамира, ликвидация компании Telegram Messenger LLP, скорее всего, связана с реструктуризацией группы компаний Павла Дурова, и никак не с возможной передачей Telegram и данных пользователем в руки третьих лиц.

«Позиция Telegram на счет передачи персональных данных и переписки третьим лицам неизменна, в связи с чем и была проведена блокировка мессенджера в России. Если Павел Дуров планирует и дальше развивать Telegram, то по моему мнению, переживать за утечку данных не стоит, так как облачное хранение данных позволяет управлять массивами удаленно без привязки к юридическому адресу одной из фирм», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Грядет что-то новое

О ликвидации Telegram Messenger LLP стало известно 10 января 2019 года. Своем заявлении, направленном в Регистрационную палату Великобритании, Павел Дуров просит прекратить регистрацию и исключить компанию из реестра.

Это юридическое лицо является основным для мессенджера Telegram и именно оно включено в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), который ведет Роскомнадзор . Согласно российскому законодательству, участники списка ОРИ обязаны по запросу ФСБ предоставлять спецслужбам ключи для дешифровки сообщений отдельных пользователей.

После того, как Дуров отказался сотрудничать с ФСБ ввиду технической невозможности передачи ключей, в 2018 году мессенджер был заблокирован на всей территории России.

Эксперты считают, что ликвидация юридического лица вряд ли связана с желанием обойти блокировку в стране, так как даже в случае появления новой компании, политика Павла Дурова в отношении российских законов не изменится. Популярным мнением касательно устранения Telegram Messenger LLP является реструктуризация бизнеса Дурова, а именно создание и внедрение Telegram Open Network, или TON, — нового проекта Павла и его брат Николая. Эта амбициозная задумка будет включать в себя, как привычный многим мессенджер, так и новую криптовалюту, а также виртуальный паспорт.