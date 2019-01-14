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Работу передатчика радиотелескопа «Спектра-Р» можно восстановить 

Вести.Ru + ещё 1 32 минуты назад
Фото: vesti
Источник в ракетно-космической отрасли сообщает, что командный передатчик радиотелескопа "Спектр-Р" мог отказать из-за дозы космической радиации, которая накопилась в электронике за восемь лет эксплуатации.
При этом специалисты РКС и НПО им. Лавочкина, что работу передатчика можно восстановить, передает ТАСС. Это уже второй резервный передатчик: основной и первый резервный перестали работать ранее. Сам радиотелескоп превысил срок своей работы в два с половиной раза.
Проблему потери радиосвязи можно решить двумя способами. Первый — "мягкий" — перезагрузка программного обеспечения аппарата. Второй — "жесткий" — перезагрузка с отключением питания. Второй способ не подходит, так как аппарат выключать нельзя: приемник в работе только один, и команду с Земли спутник принять не сможет. Специалисты главной оперативной группы управления космическими аппаратами реализуют "мягкий" метод, перезагружая аппарат каждые 8 часов.
Бортовой компьютер способен поддерживать работу "Спектра-Р" самостоятельно. В таком автономном режиме, по оценкам НПО им. С. А. Лавочкина, аппарат проработает до лета. Системы будут поддерживать его энергоснабжение, ориентацию, тепловой баланс.
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Технологии , Наука и техника , Российские космические системы , НПО им. С.А. Лавочкина , ИТАР-ТАСС
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