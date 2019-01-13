Канадский телескоп обнаружил еще 13 радиосигналов из космоса

Канадские ученые, использующие CHIME (Канадский эксперимент по картированию интенсивности водорода), обнаружили 13 FRB (быстрых радиовсплесков), включая второй сигнал в истории, который повторился. И они думают, что найдут еще больше.

CHIME — это инновационный радиотелескоп в Долинае Оканаган в Британской Колумбии Канада . Он был построен в 2017 году, и его миссия — выступать в роли своего рода машины времени. CHIME помогает астрономам понять форму, структуру и судьбу Вселенной, изучив состав темной энергии.

Уникальный дизайн CHIME также делает его подходящим для обнаружения быстрых радиовсплесков.

Быстрые радиовсплески — это высокоэнергетические события в космосе, которые мы обнаруживаем как переходный импульс радиоволн. Обычно они длятся всего несколько миллисекунд. Ученые не уверены точно, каково их происхождение, хотя оно определенно за пределами Млечного Пути. Некоторые из предложенных источников — черные дыры или быстро вращающиеся нейтронные звезды.

«До сих пор был только один известный повторяющийся FRB. Знание того, что есть другие, наводит на мысль, что там может быть больше. А благодаря большему количеству ретрансляторов и большему количеству источников, доступных для изучения, мы сможем решить эти космические загадки — откуда они и чем они вызваны», — сказала Ингрид Стаирс, член команды и астрофизик CHIME.

Обсерватория CHIME имеет уникальный дизайн. В отличие от других телескопов, которые имеют подвижные крепления, что позволяет им перемещать и изучать конкретные объекты в космосе, CHIME является статичной. CHIME неподвижна, в то время как небо движется над головой. Она отображает все северное полушарие каждый день, что означает, что вероятно, обнаружит больше этих явлений.