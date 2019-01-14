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Мэр Гданьска умер после покушения
Мэр Гданьска умер после покушения

Создана ракета с бесконечным топливом 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: NASA
Ученые Университета Центральной Флориды и специалисты компании Honeybee Robotics разработали прототип космического корабля World Is Not Enough (WINE), который способен извлекать воду из астероидов и комет и использовать ее в качестве топлива для реактивного парового двигателя. Теоретически такой аппарат способен бесконечно генерировать топливо, перелетая от астероида к астероиду, и продлевать срок своей работы. Об этом сообщается в пресс-релизе Phys.org.
Исследователи провели испытания прототипа 31 декабря 2018 года. Ученые создали грунт, аналогичный тому, что находится на поверхности мелких космических объектов. WINE успешно добыл воду, сделал из нее ракетное топливо и произвел выброс пара, достаточной силы, чтобы оттолкнуться от поверхности. По словам специалистов, технология применима для изучения таких небесных тел, как Луна, Церера, Европа (спутник Юпитера), Титан (спутник Сатурна) и Плутон.
Космический корабль размером с микроволновую печь может использовать энергию, добываемую с помощью развертываемых солнечных батарей, для превращения воды в пар. Однако также предусмотрено применение небольшого ядерного реактора, что расширяет область действия аппарата до удаленных регионов Солнечной системы.
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Технологии , Наука и техника
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