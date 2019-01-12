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Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Единственный российский космический телескоп на аппарате «Спектр-Р», входящий в проект «Радиоастрон», перестал работать на прием командных данных, но при этом продолжает отправлять информацию на Землю. Об этом в субботу, 12 января, РИА Новости сообщил директор Астрокосмического центра Физического института Академии наук (ФИАН) Николай Кардашев.
По словам ученого, несколько попыток специалистов восстановить связь ни к чему не привели.
«Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся», — рассказал он, добавив, что гарантийный срок существования «Спектра-Р» уже истек.
Как отметил источник в ракетно-космической отрасли, причиной потери управления мог стать выход из строя третьего резервного комплекта приемо-передающего устройства.
Ранее сообщалось, что спутник перестал выходить на связь с четверга, но при этом остается надежда, что он жив. Об этом научный руководитель «Радиоастрона» член-корреспондент РАН Юрий Ковалев написал на своей странице в Facebook.
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Технологии , Наука , Наука и техника , Юрий Ковалев , РАН , РИА Новости
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