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SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
SpaceX установила на стартовый стол в Техасе первый летный прототип ракеты Starship. Соответствующую фотографию выложил в Twitter глава американской компании Илон Маск, который также ретвитнул видео одного из очевидцев, заснявшего изделие на пусковой площадке.
По словам основателя SpaceX, летный прототип предназначен для суборбитальных полетов, тогда как версия для орбитальных полетов будет длиннее и получит более плотное покрытие (прочное к внешним воздействиям) и гладкий носовой обтекатель.
В ноябре 2018 года Маск сообщил, что многоразовая космическая транспортная система BFR (Big Falcon Rocket), создаваемая SpaceX, получила название Starship. Ранее в том же месяце он заявил, что вторую ступень ракеты Falcon 9 планируется преобразовать в уменьшенный вариант корабля BFR. Испытания модифицированной ракеты планируется провести в 2019 году.
В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Первая ступень BFR получит 31 метановый двигатель Raptor, отличающийся самой большой тяговооруженностью (отношением развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных двигателей. Вторая ступень BFR будет кораблем. Система должна полететь в 2022 году.
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Технологии , Видео , Наука и техника , Илон Маск , SpaceX
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