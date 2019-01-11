SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship

SpaceX установила на стартовый стол в Техасе первый летный прототип ракеты Starship. Соответствующую фотографию выложил в Twitter глава американской компании Илон Маск , который также ретвитнул видео одного из очевидцев, заснявшего изделие на пусковой площадке.

По словам основателя SpaceX, летный прототип предназначен для суборбитальных полетов, тогда как версия для орбитальных полетов будет длиннее и получит более плотное покрытие (прочное к внешним воздействиям) и гладкий носовой обтекатель.

В ноябре 2018 года Маск сообщил, что многоразовая космическая транспортная система BFR (Big Falcon Rocket), создаваемая SpaceX, получила название Starship. Ранее в том же месяце он заявил, что вторую ступень ракеты Falcon 9 планируется преобразовать в уменьшенный вариант корабля BFR. Испытания модифицированной ракеты планируется провести в 2019 году.

В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Первая ступень BFR получит 31 метановый двигатель Raptor, отличающийся самой большой тяговооруженностью (отношением развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных двигателей. Вторая ступень BFR будет кораблем. Система должна полететь в 2022 году.