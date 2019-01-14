Космический корабль Dragon отбыл от МКС и начал путь к Земле

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно отбыл от МКС. Трансляция велась на сайте NASA.

Как сообщила SpaceX в Twitter, корабль приводнится в районе южного побережья штата Калифорния примерно в 21:05 по времени Тихоокеанского побережья США (08:05 мск).

Dragon запущен к МКС 5 декабря. Через три дня он осуществил стыковку со станцией, доставив туда свыше 2,5 тонны грузов, в том числе продовольствие и материалы для серии научных экспериментов, включая приборы, предназначенные для изучения явлений в атмосфере Земли.