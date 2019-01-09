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Японские астрономы «поселили» Колобка на астероиде Рюгю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST
Научная команда зонда "Хаябуса-2" представила первую детальную карту поверхности астероида Рюгю, где поселились Золушка, Алиса и ее "страна чудес", а также Колобок. Ее полная версия была опубликована на сайте и в твиттере JAXA.
"Тематически, все наши имена связаны с персонажами из фольклора и сказок разных народов Земли, как и само название астероида. Часть из них уже была официально одобрена Международным астрономическим союзом", — сообщили в агентстве.
Автоматическую станцию "Хаябуса-2" запустили в космос в декабре 2014 года для изучения и забора проб на астероиде Рюгю. Как надеются ученые, она привезет на Землю первые абсолютно чистые образцы первичной материи Солнечной системы.
Японский аппарат достиг цели в начале июня прошлого года и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр Рюгю, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта.
Помимо этого, "Хаябуса-2" доставила к астероиду три спускаемых аппарата — два японских ровера MINERVA-II1, аналоги которых были отправлены к астероиду Итокава вместе с "Хаябусой-1", а также европейский аппарат MASCOT. Роботы Rover-1A и Rover-1B были успешно сброшены на поверхность Рюгю в конце сентября, а MASCOT — сел на астероид в начале октября.
Первые шаги по реализации главной задачи миссии, в том числе репетиция посадки "Хаябусы-2" на поверхность Рюгю, должны были начаться еще в начале октября 2018 года, однако JAXA, космическому агентству Японии, и ее партнерам пришлось сдвинуть эту дату "как минимум" на начало января в начале осени.
Эта задержка связана с тем, что ученые не ожидали, что астероид будет усеян крупными булыжниками, потенциально способными повредить или уничтожить зонд при его сближении с поверхностью для сбора проб.
Первый маневр, подготовивший зонд к проведению этой операции, специалисты JAXA уже провели в первых числах января. Пробные сближения, как отмечают пилоты миссии, произойдут в середине февраля, после чего руководство проекта выберет окончательную зону посадки и время забора грунта.
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Технологии , Наука и техника , Роскосмос
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